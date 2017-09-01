Ради помощи больнице. Как Коля Лукашенко с одноклассниками бежали благотворительный километр

Сегодня дети из Острошицко-Городокской средней школы пробежали 1 километр 100 метров, чтобы помочь Республиканской детской больнице медицинской реабилитации. За собранные деньги будет куплено новое оборудование.





— Просто идеальная погода для бега. И не жарко, и не холодно, — обсуждали перед стартом спортсмены.

Утром в Острошицком Городке более трехсот детей, их родители и учителя надели кроссовки и спортивную форму, чтобы принять участие в благотворительном забеге. В 10.00 утра бегуны стартовали от здания школы к Республиканской детской больнице медицинской реабилитации, где накануне школьники разноцветными мелками написали на асфальте «Финиш».





Взрослые и дети приняли вызов, который бросил #velcombegom. С 26 августа по 4 сентября, если белорусы пробегут 100 тысяч километров, мобильный оператор перечислит на счет республиканкой больницы 100 тысяч рублей. Узнав об этом, 2 сентября эстафету приняла Острошицко-Городокская средняя школа. Дистанция — 1 километр 100 метров. Среди участников — 13-летний Николай Лукашенко. На забег младший сын президента надел белую майку с орнаментом, на которой написано «Беларусь».

— Ребята, давайте-давайте, вы молодцы! — кричала на финише группа поддержки.

Каждому спортсмену, как только он пересекал заветную черту, вручали блестящую медаль. Дети расплывались в улыбке. Николай Лукашенко пришел на финиш в четвертой десятке, чуть позже него прибежала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Среди известных спортсменов в забеге приняла участие биатлонистка Ольга Назарова.



Наталья Эйсмонт (слева) и Николай Лукашенко

— Очень классно, что можно собраться всей семьей и пробежать, — говорит Назарова уже после финиша. — Это ведь положительный пример для детей. Лично мне приятно вспомнить прошлое, когда ты стоял на старте, а уже потом, преодолев все внутри, финишировал. Эта акция — возможность помочь детям и их родителям, которые остались один на один со своей бедой.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Финишировав, дети и взрослые, пили чай, воду и общались между собой. Николай Лукашенко был в компании то одних школьников, то других, несколько раз подходил к Наталье Эйсмонт, фотографировался на память со своей медалью.

— Становитесь ближе, сейчас сделаем селфи, — говорит многодетная мама Мария своим детям. Школьники Адам и Ядвига улыбаются в кадр, а крошечный Сева сидит в переноске.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

— И вы бежали? — спрашиваю Марию.

— Чтобы Севе было удобно, я не бежала, а шла быстрым шагом, — смеется она. — Когда 1 сентября на линейке нам рассказали про забег, сразу загорелась, предложила детям — и вот сегодня все вместе вышли на старт. Здорово, что таким способом мы можем помочь больнице.

За дипломами к главврачу Галине Радионовой участники не шли — бежали.

— Все, ее теперь не остановить, так и будет бегать, — смеялась Галина Николаевна, когда к микрофону подбежала директор школы Екатерина Махахей.



Главврач Галина Родионова вручает диплом директору школы Екатерине Махахей.

Как рассказала TUT.BY Екатерина Леонидовна, она готова принять любой вызов: и на коньках ездит, и на лыжах, поэтому пробежать 1,1 километр для нее — не проблема.

— Так как мы друзья и социальные партнеры с детской больницей, то сразу откликнулись на это предложение. Согласились и родители, и учителя, и школьники. Правда, первый класс оставили рисовать на асфальте, а уже детки со второго класса приняли участие, — говорит директор Острошицко-Городокской средней школы Екатерина Махахей.

Кстати, сегодня в школе шестой школьный день, и это мероприятие «тоже включили в план».

— Дети с нетерпением ждали, потому что каждая суббота у нас проходит интересно, — отмечает директор. — Мы не заставляем их приводить в школу, но они приходят. У родителей не возникает никаких вопросов.

— Кстати, родители поддержали перенос занятий на 9.00?

— Да, поддержали. А почему нет? Школа работает в одну смену, первый урок начинается в 9.00, а факультативные занятия проходят после уроков. На самом деле за счет того, что сократили большие перемены, не намного увеличился у ребят учебный день.





Сегодня благотворительный забег прошел не только в Острошицком Городке, но и Минске, Бресте, Гродно, Могилеве.

— Представляете, сегодня ночью спасатели и милиционеры бегали, чтобы помочь нашей больнице! — не скрывает радости главврач Галина Радионова.

Больница уже нашла оборудование, которое купит, как только на ее счет будут перечислены деньги. К примеру, появится возможность делать сложные анализы не за 75 минут, а за 5.

— Мы видели, как бегут дети, это было классно! — говорят Света и Настя, пациентки Республиканской детской больнице медицинской реабилитации.



Пациенты детской больницы — Света, Настя и Ваня. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Их 10-летний друг Иван рассуждает по-взрослому:

— Это хорошее мероприятие. Не думаю, что смогу его забыть. Приеду домой в Светлогорск и буду долго вспоминать не только забег, но и саму больницу. Здесь к нам так внимательно относятся!

К акции может присоединиться любой желающий: достаточно выложить в социальную сеть скриншот своей пробежки с хештегом #velcombegom