РЕПОРТАЖ: Автор нового учебника по информатике: наша цель - научить детей работать с информацией с помощью компьютера

В числе новых учебных пособий, которые в этом году лягут на стол белорусских школьников, значится и учебник по информатике для седьмых классов. В начале лета активно обсуждался вопрос о том, чтобы сделать этот учебник исключительно электронным и не выпускать его бумажный вариант. В поддержку этой идеи приводились стремительные изменения в современном обществе. Однако очень скоро стало известно, что бумажному варианту все-таки быть. Но и от электронного учебного пособия никто отказываться не будет, сама дисциплина обязывает.

Победу в конкурсе на написание учебного пособия по информатике для седьмых классов одержали профессор кафедры дискретной математики и алгоритмики БГУ Владимир Котов, учитель-методист информатики Лицея БГУ Анжелика Лапо и учитель того же лицея Елена Войтехович. Корреспондент БЕЛТА встретился с одним из авторов учебного пособия - Анжеликой Лапо. Кто как не учитель-практик с 29-летним стажем сможет рассказать, как наши дети будут учиться работать с главным стратегическим ресурсом - информацией.

Анжелика Лапо является соавтором 12 учебных пособий по информатике, различных дидактических материалов и пособий для факультативных занятий, а также методических пособий для учителей. В свое время она закончила механико-математический факультет БГУ и серьезно была настроена заниматься математикой как наукой. Правда, на последнем курсе решила подработать учителем информатики. С тех пор школа стала любимым делом ее жизни. Почти 30 лет Анжелика Лапо учит детей информатике и математике. "Одно из самых больших заблуждений состоит в том, что люди рассматривают информатику и компьютер как тождественно равные вещи, - отмечает Анжелика Лапо, предвосхищая вопросы о фундаментальности науки. - На самом деле компьютер - это просто-напросто инструмент, который облегчает работу с информацией. И основная наша цель - научить ребенка работать с информацией путем использования каких-либо автоматизированных средств, а не просто изучить возможности той или иной программы".

По словам преподавателя, обучать школьников работе с программным обеспечением было актуально в 90-е годы, когда никто не умел пользоваться компьютером. Тогда учебные материалы действительно напоминали скорее практические пособия или даже руководства по пользованию той или иной программой. "Современные дети пользоваться компьютером и различными гаджетами умеют с пеленок. Они интуитивно знают, что и как нужно делать, но нет понимания того, почему нужно делать именно так, а не иначе. Именно на это "почему" и "зачем", а уже потом только "как" и делает упор современное преподавание информатики в школах. Таким образом, мы говорим о том, что информатика становится фундаментальной наукой", - поясняет автор.

Фундаментальными в дисциплине остаются теоретические основы, которые, несмотря на быструю смену программного обеспечения, остаются незыблемы. Их нужно было знать 10 лет назад, сейчас и нужно будет знать еще очень долгое время.

Например, текстовый редактор. Если человек научится пользоваться одним из них под определенной операционной системой, то он сможет пользоваться и другим текстовым редактором, даже будь он под другой операционной системой. "Планшеты, смартфоны с Android - там один текстовый редактор. Настольные компьютеры, ноутбуки в основном с Windows, там другой текстовый редактор. Но и там и там есть символ, абзац, выравнивание, форматирование, стилевое оформление и тому подобное. Эти понятия не зависят от программы, потому что они фундаментальные. Мы должны учить детей не на кнопки нажимать, а давать им понимание того, почему нужно нажать именно на эту кнопку, а не на другую. В этом случае, если поменяется текстовый редактор или его интерфейс, имея понимание того, что происходит, ребенок легко овладеет другой программой", - объясняет Анжелика Лапо и приводит в пример умение включать и выключать свет. Этот навык дети также осваивают в раннем детстве, а вот принцип действия электричества будут изучать только в средней школе на уроках физики.

Новый учебник по информатике находится в издательстве. К ноябрю он будет издан и многотысячным тиражом разъедется по всем школьным библиотекам страны. "Наш учебник полностью соответствует новой учебной программе, - подчеркивает автор. - Так же, как и в классическом учебнике, каждый параграф имеет теоретическую и практическую часть. Правда, в нашем теория и практика идут не последовательно, а параллельно. Этим приемом мы постарались улучшить восприятие материала". Новое пособие имеет двухколоночную верстку: в центральной излагаются теоретические основы (те самые - фундаментальные), в правой части на цветном фоне располагаются примеры. Вот они как раз и привязаны к конкретному программному обеспечению. "Информация из практической части учебника, расположенная в правой колонке на цветном фоне, может быть легко изменена. В случае смены программного обеспечения она даже может быть и вовсе заменена. Соответственно, не касаясь фундаментальной теории, мы достаточно легко можем модернизировать учебное пособие так, чтобы получить новый учебник, если кардинально поменяются программные средства", - отметила Анжелика Лапо.

Большинство параграфов рассчитаны на одно занятие. Только несколько самых трудных школьники будут осваивать за два урока. В конце каждого параграфа традиционно имеются вопросы и практические задания, часть которых рассчитана на письменное выполнение в тетрадях, а другая часть предназначена для выполнения на компьютере. При этом для многих заданий уже подготовлены специальные материалы, которые можно будет скачать с сайта Национального института образования. Это снимет часть нагрузки с учителя, который раньше самостоятельно готовил практические материалы. Помимо электронного адреса портала, в учебнике размещены QR-коды. С их помощью зарегистрированные на ресурсе учащиеся будут сразу попадать на нужный раздел.

Помимо скорректированного оформления новый учебник претерпел и изменения в содержании. Теперь семиклассники на протяжении пяти академических часов будут изучать "Основы логики высказываний и теории множеств". "Эту тему раньше изучали только в профильных классах. Однако для понимания многих тем по информатике знаний по логике остро не хватало. Теперь в курсе базовой школы эта тема появилась", - рассказывает автор учебника. Элементы булевой алгебры и теории множеств используются при составлении поисковых запросов. Благодаря новым знаниям дети научатся правильно создавать грамотные и эффективные поисковые запросы в интернете, с помощью которых они будут быстро находить ссылки на нужную информацию.

Из курса "Информатики" в седьмом классе в новой учебной программе исчезла тема "Презентация", она спустилась в шестой класс.

В еще одной из самых серьезных тем информатики в седьмом классе "Алгоритмизации" произошли качественные изменения. Авторы пособия четко выделили этапы решения задач по программированию. Ожидается, что это нововведение здорово облегчит участь семиклашек в освоении навыка составления программ.

По 12-балльной шкале трудности школьных предметов информатика оценивается в 9 баллов наравне с физикой и химией. В последнее время активно ведутся разговоры о снижении нагрузки на учащихся. Такая задача стояла и перед авторами нового пособия. "Рецензенты, которые читали наш учебник, сошлись во мнении, что материал в нем изложен доступно. Мы старались, чтобы пособие воспринималось легко и было понятно детям этой возрастной категории. Благодаря некоторым изменениям в учебной программе в этом году мы немного ослабим требования к знаниям и умениям учащихся", - отметила Анжелика Лапо.

Раньше основное нарекание по сложности вызывала тема "Основы алгоритмизации". По итогам ее освоения ученик седьмого класса должен был самостоятельно написать программу. Теперь достаточно будет того, что он научится читать и понимать готовые программы. Параллельно ребенку будет предложено изменить примеры, которые содержатся в учебном пособии. "Эта система пришла из начальной школы, где детей обучают грамоте. Сначала ребенка учат читать, а только затем писать. Здесь работает тот же самый принцип "делай как я, делай со мной, делай лучше меня". Это правильная последовательность. Сначала мы познакомим ребенка с готовой программой, научим ее читать, понимать. Потом предложим ему сделать похожую. Только после этого, когда ребенок будет готов самостоятельно написать программу, он сможет сделать это. Таков наш принцип изучения программирования", - объясняет учитель.

Эксперты-психологи, изучавшие новое пособие, сошлись во мнении, что в учебнике очень удачно подобрано цветовое оформление. Основные цвета, используемые на страницах пособия, желтый, голубой и зеленый. "На желтом фоне у нас располагается наиболее важная информация, все определения у нас оформлены именно этим цветом. На голубом фоне у нас располагаются примеры. Зеленый цвет у нас для успокоения, отвлечения, поэтому на нем размещается материал, который интересно почитать, например, исторические сведения о великих людях", - рассказывает Анжелика Лапо. А еще авторы отслеживали в учебнике гендерные особенности, точнее их баланс. Они подсчитали количество заданий, ориентированных на девочек и на мальчиков (это пресловутые задачки о цветочках-бабочках или тракторах-вертолетах). Так вот за новый учебник по информатике можно быть спокойными - там всего поровну.

Параллельно с изданием бумажного пособия активно велась работа по созданию электронного учебника. Он уже готов и доступен. "Это действительно электронный учебник, таких до него в школьном курсе информатики не было. Были электронные версии бумажных пособий, а это совсем другое", - объясняет преподаватель.

Учебник размещен на сайте Национального института образования. В него заложена возможность тестирования учащегося. То есть в бумажной версии учебника в конце каждого параграфа имеются вопросы. В электронном учебнике система тестового контроля знаний предлагает варианты ответов и право выбора. В учебник закладываются четыре типа вопросов: верен только один вариант ответа, верны несколько вариантов ответа, расстановка ответов в нужном порядке, установление соответствия. "Режим тестирования - очень эффективный метод проверки и закрепления знаний. Результаты теста будут зависеть от количества правильных и неправильных ответов", - отмечает Анжелика Лапо.

Плюс к этому электронное пособие обладает гибкой навигацией - практическая часть учебника размещена на подвижных блоках, которые при прочтении теоретического материала в нужном месте могут разворачиваться и сворачиваться, демонстрируя учащемуся своевременный пример.

Отличаются и иллюстрации. Точнее они остались теми же, но появилась возможность их приближать и отдалять, что позволяет более детально знакомиться с ними.

Несмотря на все преимущества электронного учебника, обязательным он пока не станет. "Пока 100% учащихся страны не будут иметь дома компьютеры и возможность работать с электронным учебником вне школы, от бумажного пособия никто отказываться не будет. Мы не готовы еще полностью исключить бумажный вариант из учебного процесса", - считает учитель.

Кроме этого работа с электронным пособием ограничивается по времени санитарными нормами, которые предписывают, что ученик седьмого класса должен проводить за компьютером не больше 20 минут во время урока. "Если учебник будет только электронный, тогда непонятно, как выдержать эти нормы, - объясняет Анжелика Лапо. - На уроке ученик должен познакомиться с материалом, просмотреть предлагаемые примеры, выполнить какие-то практические задания. Если работу с компьютером организовать в течение 20 минут, то для оставшейся части урока учителям пришлось бы распечатывать дополнительные материалы. Наличие бумажного учебника позволяет эффективно организовать учебную деятельность учащихся с учетом санитарно-гигиенических требований".

Таким образом, бумажный учебник еще долго будет лучшим другом белорусских школьников. Однако особо мотивированные уже могут использовать и современные технологии при подготовке к занятиям.

Светлана ПЕКАРЬ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-