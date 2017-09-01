Иконку Барколабовской Божьей Матери 18 века нашли быховские археологи

Быховские археологи нашли в агрогородке Глухи нательный образок Барколабовской Божьей Матери. Металлическая иконка литая, и специалисты предварительно относят находку к 18 веку.

Раскопки идут на Церковище — месте в деревне, где когда-то стояла Николаевская церковь. Деревянное здание, возведенное в середине 18 века, в советское время использовали как амбар и склад, а потом в 1960-ые годы снесли окончательно. Сельчане установили там памятный крест. Вокруг — много валунов и надмогильные плиты, где хорошо сохранились надписи на польском языке. Каким образом эти плиты соотносятся с православной церковью — эту загадку Глухов и пытаются раскрыть директор Быховского историко-краеведческого музея Сергей Жижиян и волонтеры.

Вместе с иконкой археологи нашли литые гвозди и монеты разных времен. Раскопки в Глухах продолжаются.