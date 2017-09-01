Распутница или жертва: почему маленькие мамы в Беларуси никому не нужны

Маленькая мама. Так называют девушку, которая родила ребенка, не переступив 18-летний рубеж. Кто она — жертва или распутница? На этот вопрос попыталась найти ответ корреспондент Sputnik Юлия Балакирева.

Только за прошлый год в Беларуси было несколько громких дел с участием маленьких мам. Так, в деревне под Светлогорском приговорили к трем годам колонии 27-летнего мужчину, от которого родила 14-летняя девушка. Молодой человек хотел жениться, но это не помогло ему избежать наказания.

Sputnik удалось пообщаться с директором детского дома из региона, который рассказал о тех, кто отправляется в роддом со школьной скамьи, а также о проблемах, которые скрываются за закрытыми дверьми.

Первый секс в 12 лет

Мировая практика показывает, что чаще маленькими мамами становятся те, кто воспитывается в неблагополучной семье или детском доме. Однако в самих учреждениях такие инциденты предпочитают скрывать от общественного внимания. Позвоните в любой детский дом, и вам там скажут, что таких девушек у них никогда не было — но это неправда, говорит Sputnik директор одного из учреждений в регионе.

"У меня было несколько таких случаев", — отмечает она.

Собеседница поясняет, почему так происходит. Дети в детских домах особенные. Как бы ни старались педагоги, им не хватает любви, тепла, а еще тактильных ощущений. Как следствие — половую жизнь они начинают гораздо раньше, чем семейные дети. Средний возраст первого "раза" у мальчиков и девочек — 12-13 лет.

С девушками из неблагополучных семей работает ОБО "Центр поддержки семьи и материнства "Матуля". Специалисты рассказывают: как правило, к ним обращаются беременные в возрасте 15-16 лет. Многие из них знакомятся с отцом своего будущего ребенка в интернатах временного пребывания.

"Чаще им выступает ровесник. Девушка, оказавшись в интернате, знакомиться с парнем, который там находится дольше нее. Он помогает ей освоиться. Постепенно у них завязываются отношения", — рассказывает Sputnik председатель центра Вероника Сердюк.



© Pexels Из-за отсутствия родительского внимания и нехватки любви у девушек случаются романы

Бывает и так, что дети после изъятия из семьи продолжают ходить в ту же школу, что и раньше. И там из-за отсутствия родительского внимания и нехватки любви случаются романы.

Извращенцы кружат и кружат

В детских домах чаще всего все складывается иначе. Наша собеседница отмечает, что обычно ее воспитанницы вступают в интимную связь не с воспитанниками детдома, а с людьми с улицы, которые сами навязываются и не отличаются порядочностью.

"Простите, я буду говорить русским языком, но детские дома уродов всяких притягивают. Тех, кто знают, что можно попользоваться девочками. Эти люди просто ходят вокруг детского дома, кружат. А мы стережем", — говорит директор детдома.

Специалист поясняет, что, как правило, это люди с извращенными сексуальными наклонностями. Например, это может быть молодой человек, который желает вступить в интимную связь с мальчиком.

Проблема заключается в том, что вызвать милицию на человека, который периодически приходит к детскому дому, нельзя — нет оснований. Но и оставаясь безнаказанными, эти люди стремятся познакомиться с детьми. Некоторые пускают в ход деньги.

"Дети верят больше, чем нам. Конечно, ведь они дают им деньги, покупают пиво. А "злые" учителя заставляют учиться и следить за собой. Да, в милицию обращаемся. Но через какое-то время смотрю: через забор ребенок перелез и пошел к нему, потому что он ему деньги дает. Да, тут можно запретить. Но я не могу ходить за каждым ребенком, когда он идет в школу", — говорит специалист.

Более того, дети сами часто покрывают нарушителей. Они отказываются рассказывать педагогам о том, что у них половая связь. Сам учитель обратиться на почве своих подозрений в милицию не может. Законодательство у нас устроено таким образом, что заявление принимают, если установлен факт сексуального контакта. То есть ребенок пожаловался или кто-то должен стать свидетелем сексуального контакта, говорит собеседница.

"Как мы поступаем в ситуации, если что-то где-то узнаем? Милицию вызываем, ходим к нему домой всем коллективом. Разговариваем, даже угрожаем, что посадим в тюрьму", — говорит директор детдома.

Но и это не все. Система образования в Беларуси тоже недорабатывает, чем и пользуются проходимцы. По словам директора детского дома, некоторые негодяи решают оформлять патронат (патронатная семья — та, которая дружит с ребенком, приглашает его в гости на выходные — Sputnik). Они идут в управление образования, и там в большинстве случаев получают разрешение. Чиновники, желая сбросить с себя ответственность, оставляют последнее слово за детским домом. Но везде ли насторожатся? В лучшем случае такие ситуации заканчиваются скандалом, а в худшем — растлением малолетнего.

"Приходит человек. У него на руках разрешение управления образования, и такая маленькая приписочка: "На рассмотрение директора детского дома". То есть они разрешают: он может быть патронатным родителем. И я должна принять решение. Я начинаю его подозревать. Потому что если, например, приходит молодой человек 27-ми лет, и берет мальчика 15-16-ти на патронат, то мысли, я думаю, и у вас бы тоже появились нехорошие. Начинаю с ним разговаривать, а он говорит: "Я буду жаловаться на вас, в суд подам, вы нарушаете мои человеческие права". И вот мы начинаем тихо воевать друг с другом. Это все ужасно", — рассказывает собеседница.

Она — в роддом, он — в тюрьму

Получается, что наказать нарушителя чаще всего получается тогда, когда случается беременность. Когда беременная девушка приходит на прием к гинекологу, он, видя, что она несовершеннолетняя, обязан обратиться в органы прокуратуры. Ее желание в этом вопросе не учитывается.

По закону, в стране принят возраст сексуального согласия — 16 лет. С этого момента парни и девушки могут вступать в интимную связь с партнерами, в том числе старше себя. Но если маме ребенка нет 16-ти, а отцу — больше 18-ти, возбуждается уголовное дело по статье за совращение малолетнего. Как говорилось выше, желание жениться не спасет.

У девушки, которая забеременела от ровесника, есть два пути — выйти замуж или нет. От того, какой выбор будет сделан, зависит многое, отмечают в центре "Матуля".

В особенности это касается тех, кто воспитывается в детском доме. Ведь если брака не случилось, девушка после родов возвращается в интернат. А ребенка направляют в дом малютки. Так положено по закону.



© Pexels Если брака не случилось, девушка после родов возвращается в интернат

У девушек постарше возникают вопросы с опекунством.

"Как правило, у нас уже девушки, которые учатся в колледже. Опекуном ребенка выступает ее же опекун. В данном случае директор учреждения. Но он не может предоставить условия для проживания малыша. Тут начинаются проверки. У нас был случай, когда директор взял под опеку новорожденного, а потом просил нас пристроить куда-нибудь девочку", — рассказывает Вероника Сердюк.

Девушка из интерната — не фактическая сирота. У нее есть родственники. Обычно пытаются сделать так, чтобы бабушка новорожденного оформила опекунство. В противном случае маленькую маму берет на себя центр "Матуля" и иные подобные учреждения в Беларуси. Тут ей также помогают с жильем, оказывают консультацию по уходу за малышом.

К сожалению, как показывает практика, не все родственники, особенно из асоциальных семей, рады маленькой маме. Казалось бы, самые близкие люди, а руку помощи они не протягивают. И это нередко заканчивается трагично.

Вероника Сердюк вспоминает случай, когда 15-летняя клиентка очень хотела родить малыша. Но ее мама все время была в алкогольном опьянении. А бабушка отказалась подписывать бумаги о продолжении беременности.

"Сказала, что у нее дочь алкоголичка, а внучка… Не буду повторять это слово. Понятно, что бабушке эта девочка была не нужна, иначе она бы не отказалась в интернате. Девочка плакала и рыдала. Но та ни в какую. В итоге беременной сделали аборт на очень позднем сроке. Это были искусственные роды, когда ребенок зачастую рождается живым, но его не спасают", — отмечает собеседница.

629 браков малолетних

Для того чтобы понять, насколько эта проблема актуальна для Беларуси, достаточно обратиться к данным. В Минздраве статистика по несовершеннолетним мамам Sputnik не ведется. А в Минюсте сообщили, что в прошлом году в республике заключили 629 браков, в котором один или оба супруга являлись несовершеннолетними. Для справки: показаниями для снижения брачного возраста является беременность, рождение ребенка или приобретение полной дееспособности.

Ранние роды, по словам медиков, чаще всего безопасны для молодого организма.

"Для организма молодой девушки они безопасны. Ведь если она вступила в репродуктивный возраст, значит ее организм готов к появлению малыша", — говорит директор РНПЦ "Мать и дитя" Константин Вильчук.

В РНПЦ поступали и такие роженицы. Все они выхаживали положенные сроки и в стационаре не задерживались дольше положенного.

Тем не менее, Константин Вильчук не исключает того, что здоровье маленькой мамы после родов может пошатнуться.

"Говорится, что наиболее подходящим возрастом для рождения малыша является 20-35 лет. Хоть принято от 18 до 49. Но мы же не говорим, что 49 — это хорошо. Состояние здоровья уже не то. То же самое и для маленьких мам. Организм сам еще не окреп", — поясняет собеседник.

Но если у ранних родов нет медицинских последствий, то есть социальные. Девушка, выйдя из декрета, не всегда оканчивает учебное заведение и может не найти работу, говорит Вероника Сердюк. Тут ей бы не помешали социальные гарантии. Но на законодательном уровне маленькие мамочки не выделены в отдельную категорию, как, к примеру, мамы-одиночки.

"Дело не в деньгах, хотя это тоже важно. Маленькие мамы часто нуждаются в моральной помощи, чтобы ей подсказали, как заботиться о малыше", — отмечает собеседница.

В Беларуси три организации оказывают помощь маленьким мамам. Все они работают на волонтерских началах. Это центры "Матуля", "Счастливый малыш" и SOS-Детская деревня в Могилеве. По мнению Вероники, этого недостаточно. Специалист приводит в пример страны, в котором приют поддерживаются на государственном уровне. К каждой девушке в таком учреждении приставляют целый штат специалистов. Это не только педиатр, но и коучи. Причем сопровождают они маму круглосуточно, обучая ее заботе о малыше.



© Pexels Маленькая мама: кто в Беларуси рожает до 18 лет

Директор детского дома поясняет: когда появляется малыш, маленькие мамы часто теряются, ведь они не умеют жить в семье, потому что у них ее никогда не было.

"Дети из интерната часто повторяют судьбу своих родителей. Да, в большинстве случаев это так. У меня была девочка, у которой мама выпивала. Когда та умерла, мы отпустили воспитанницу на похороны. Она приехала и говорит: "Я знаю, что буду такой же, как мама". Эти дети не любят, когда их пытаешься чему-то хорошему научить. У них появляется некий протест. Почему они и путаются с негодяями? Потому что не надо мыться, учиться, быть хорошим. Но общество все равно не должно махать на них рукой. Мы должны пытаться пробудить в них что-то хорошее", — говорит собеседница.