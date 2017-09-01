При ДТП в Турции погибла жительница Гродно, ее подруга задержана

Гражданка Беларуси погибла в Турции, еще одна задержана. Эту информацию БЕЛТА подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Информация о данном факте сегодня появилась в сети Интернет. «Посольство Беларуси в Турции активно занимается этой ситуацией. Поддерживается контакт с родственниками погибшей и задержанной гражданок Беларуси, а также с турецкими властями, включая администрацию учреждения, где находится задержанная. Посольство оказывает содействие в доставке погибшей на родину и работает над обеспечением доступа к задержанной родных и консула», — рассказал начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Причиной трагедии стало ДТП, которое произошло на турецком курорте Сиде в ночь с 30 на 31 августа. Гражданки Беларуси, жительницы города Гродно, находились в автомобиле с гражданами Турции. При этом задержанная белоруска была за рулем.

Ранее о ДТП на турцецком курорте Сиде написал гродненский портал S13 . В редакцию портала обратился молодой человек погибшей девушки Екатерины.

По его словам, Екатерина с подругой, которую тоже зовут Екатерина, впервые поехала на море: «Волнения не было, я ждал, когда закончится эта десятидневная поездка. Катя должна была прилететь 31 августа во Львов, а затем через Брест приехать в Гродно. Но вчера пришла ужасная новость — она погибла, а подругу, которую забрала местная полиция — пропала».

Подруга задержанной 26-летней белоруски Ольга рассказала, что по ДТП поступает очень противоречивая информация.

«В больнице сообщили, что погибшая девушка сидела сзади, но консул нам сообщил, что она была на переднем сидении. В больнице сообщили, что второй турок находится в коме, а консул говорит, что он погиб. Как я понимаю, в любом случае сильно пострадала правая сторона автомобиля, т.к. вторая Катя и турок отделались лишь небольшими царапинами и ушибами. Позже я узнала, что консулу о гражданках Беларуси сообщили рано утром, он передал поручение Гродненскому РОВД найти родственников пострадавших и сообщить им об этом, но из милиции родителям так никто и не позвонил. Уже вечером сам консул вышел на них через турфирму», — рассказала подруга.

«Известно, что второй турок сразу после выписки из больницы сбежал, его не могут найти, чтобы опросить. В то же время, Катю из больницы забрала полиция. В отеле она появилась в сопровождении полицейских, откуда забрала свои вещи. С этого момента информации о ее местоположении нет… Самое страшное, что вроде как в пятницу уже состоялось какое-то закрытое судебное заседание, где по Кате вынесли какое-то решение», — говорит Ольга.

По предварительной информации, алкоголя в крови гродненок не выявлено.