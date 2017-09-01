Сегодня в Минске в третий раз проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба», который занял практически весь Верхний город. Мы сходили на него вместе с мэрами Минска и Тбилиси и оценили обстановку. Как выглядит праздник, во сколько он обошелся и что отметили гости — в материале.





Впервые праздник урожая «Тбилисоба» прошел в Минске в 2015-ом и с каждым годом он становился все масштабнее. На этот раз организаторы решили показать не только древние традиции грузин, но и современную культуру этой страны. Для этого в том числе пригласили модных дизайнеров одежды и диджеев из Грузии.

Организаторами праздника выступил Мингорисполком, посольство Грузии, диаспора этой страны в Беларуси и компания «Боржоми». Ее директор в Беларуси Денис Крупец говорит, что на организацию мероприятия они потратили от 50 до 100 тысяч долларов.

На входе в Верхний город замечаем, что вместо бронированных МАЗов или автозаков на въезде стоят бежевые автобусы. Сама атмосфера тоже демократичная: люди валяются на траве, слушают музыку и стоят в очередях за грузинской едой.



















Тем временем у Ратуши собрались чиновники во главе с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем с женой и детьми. Через несколько минут к ним присоединяется посол Грузии Давид Котария и мэр Тбилиси Давид Нормания. Чиновники тепло здороваются, а посол целует руку маленькой дочке Шорца. Гости непринужденно общаются и шутят, пока ждут выхода на сцену для торжественных слов.





«Сейчас на „Тбилисобе“ будет народу больше, чем в Тбилиси», — говорит Шорец мэру грузинской столицы. Также он рассказывает анекдот про Ивана Ивановича, который выпил больше всего пива на «Октоберфесте», сидя перед телевизором в Калуге.

После того, как грузинские артисты спели на сцене «Купалінку» на белорусском языке, туда поднялись официальные лица и поздравили минчан. Особенно тепло публика встретила тост посла Грузии, который говорил и дружбе и братских отношениях между нашими народами.



Слева направо: посол Грузии Давид Котария, глава Минска Андрей Шорец, мэр Тбилиси Давид Нормания, директор «Боржоми» в Беларуси Денис Крупец.

Далее официальные гости пошли смотреть разные зоны фестиваля. Вместо красной ленточки они перерезали чурчхелу, написали свои имена по-белорусски и грузински, но самую большую остановку сделали у бара «На пляже» на Зыбицкой. Здесь для них станцевали ребята из грузинской диаспоры в Беларуси.













«Зина, Зина, пройди дальше, чтобы увидеть», — говорят родители маленькой девочке и она случайно оказывается в толпе между мэрами Минска и Тбилиси, как будто так и надо. Потом чиновникам представили семилетнего белоруса Василия, который занимается грузинскими танцами.

«В Тбилиси так не празднуют „Тбилисобу“! Супер!», — говорит Шорец, после чего гости делают фото в национальных грузинских костюмах. Дальше мы идем на детскую площадку, где дети в том числе давят виноград. К этому делу приобщили и маленькую дочь Андрея Шорца.





Глава города же поделился с нами впечатлениями от всех дней национальных культур, которые появились по его инициативе. Помимо «Тбилисобы» он отметил шведский праздник в июне этого года, когда они с послом играли в хоккей на траве. По словам Шорца, в следующем году дней национальных культур будет еще больше.

«Я общался с турецким послом и она сказала: „В следующем году мы обязательно будем“. Поэтому, думаю, подтянуться и многие западные страны», — сказал глава города.

Минчане же тем временем продолжали развлекаться, слушать музыку и покупать еду от 25 ресторанов, которые тут представлены. Отметим, что в этом году ситуация с очередями стала лучше и много людей стояли только в те места, где были низкие цены.





У вас еще есть время, чтобы успеть не только попробовать вино и еду, но и послушать музыку и потанцевать. В 20.30 на сцене выступят грузинские коллективы, а с 22 до 24 часов там сыгадют диджеи, а модные дизайнеры покажут свои коллекции.