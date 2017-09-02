Последняя Vulica Brasil. Фоторепортаж с круглосуточной тусовки на Октябрьской

В субботу на Октябрьской улице проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil. В этом небольшом тусовочном районе мероприятия закончатся только в 12 часов дня в воскресенье. Такой круглосуточный марафон тусовки организаторы устроили потому что в следующем году проекта не будет. В нашем фоторепортаже — самые яркие моменты закрытия фестиваля первого дня.





Мероприятия начались в субботу в 12 дня на Октябрьской улице с выступлениями белорусских музыкантов, диджеев и танцевальной площадки. Вход на фестиваль — через пункты пропуска, тут же днем стояли автобусы — в качестве автомобилей для безопасности людей, но вечером их сменили на автозаки.

Пожалуй, самой яркой стала батукада — шествие с оркестром под бой барабанов и бубнов. Параллельно выступающие танцевали самбу на трамвайных путях. Растянулось шествие на час. Музыканты прошли толпой по всей улице, а за ними, пританцовывая, шли минчане.





У стен зданий на Октябрьской работала ярмарка мастеров, но скорее не таких типичных, как мы привыкли видеть в городе. Тут была дизайнерская одежда, необычные предметы интерьера, домашнее варенье Жбанкова, украшения для девушек.

Во дворе и на парковке у ENZO разместился большой фудкорт с разной едой, тут же рядом во дворе под муралом с зубром занимались скейтбордисты и велосипедисты.





А вот у большого черно-белого мурала буквально за один день появился пляж — с небольшими беседками, лежаками, баром, надувным бассейном и, конечно же, речным песком.





Люди здесь чувствовали себя достаточно комфортно — разувались и запускали ноги в песок, сидя на поддонах. Тут же натянули сетку для волейбола и во время фестиваля здесь уже было кому поиграть. Особенно импровизированный пляж понравился детям.





На Live-сцене после карнавала выступили организаторы, представив всех художников и участников проекта. Выступил на сцене посол Бразилии Пауло Антонио Перейра Пинто в Беларуси и глава администрации Ленинского района Петр Шостак.

Посол вспомнил цитату из песни.

— «Я очень дорожу своими слезами, но еще больше я дорожу своим смехом, своими улыбками». Эта фраза значит, что мы ценим тех, с кем мы можем погоревать, но еще больше мы ценим тех, с кем можем посмеяться. В мире очень много мест, где можно горевать, но для того, чтобы смеяться мы приехали в Минск.





Наш глава района рассказал, что Октябрьская преобразилась за последнее время, поблагодарил посольство Бразилии и организаторов фестиваля.

Мила Котка, организатор Vulica Brasil, рассказала, что в этом году благодаря урбан-фестивалю на Октябрьской появился деревянный небоскреб с солнечными батареями, пляж, галерея одной фотографии, новые снимки для доски почета МЗОР, арт-конструкции и несколько новых граффити.





Кроме того, из этой официальной части стало известно, что в следующем году фестиваль проводить не будут — Vulica Brasil уходит на каникулы. Причины не объяснили, но сказали, что проект вернется. Именно поэтому закрытие в этот раз растянули на 24 часа.

После этого, на сцене выступили этно-трио «Троіца». А до конца фестиваля, то есть до 12 часов воскресенья, будут работать и другие площадки на Октябрьской.



