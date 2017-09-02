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"Гоголь. Начало": впечатления зрителей фильма

03.09.2017 10:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Фильм "Гоголь. Начало" вышел в прокат в последний день августа, на ленту уже успели сходить многие зрители, а по оценкам экспертов фильм ужасов возглавит прокат в странах СНГ по итогам первого уикэнда. Только в первый день проката "Гоголь" заработал больше, чем "Притяжение" Бондарчука — так что кассовые сборы ленты ожидают приличными.

Уже появляются и первые отзывы на фильм "Гоголь. Начало". На популярном сервисе "Кинопоиск" три четверти рецензий профессиональных кинокритиков — положительные. Рейтинг от зрителей составил 6,3 из десяти — выше, например, чем у "Темной башни" или того же "Притяжения".

Отзывы на "Гоголь. Начало" зрители оставляют и в социальных сетях, где многие советуют посмотреть картину и уверены, что в российском кино появился новый жанр. Есть и те, кому лента совсем не понравилась — в особенности спецэффекты и некоторые особенности сценария. Некоторые сравнивают картину с американским телепроектом "Американская история ужасов".

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