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Поколение "хайп": понимаете ли вы язык подростков?
03.09.2017 10:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Молодое поколение всегда отличалось нестандартными взглядами на мир и, конечно, на язык общения. 2017 год стал негласным годом подростков, подарив зрелому миру такие вещи, как "Версус", "Грибы" и "хайп". В стремлении сделать так, чтобы между поколением отцов и детей все-таки "таял лед", Sputnik подготовил тест для всех взрослых.
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