Молодое поколение всегда отличалось нестандартными взглядами на мир и, конечно, на язык общения. 2017 год стал негласным годом подростков, подарив зрелому миру такие вещи, как "Версус", "Грибы" и "хайп". В стремлении сделать так, чтобы между поколением отцов и детей все-таки "таял лед", Sputnik подготовил тест для всех взрослых.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поколение "хайп": понимаете ли вы язык подростков? Пройдите онлайн-тест, чтобы определить, насколько хорошо вы знаете современный молодежный сленг.