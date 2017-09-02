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Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 4 сентября

03.09.2017 12:21 — Новости Общества | БелТА  
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Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 4 сентября

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 4 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах - сильные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, днем при грозах усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 11 до 17 градусов тепла. Днем будет 20-26 градусов со знаком плюс, по западу - 14-19 выше нуля.-0-

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Теги: Минск
 
 
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3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 4 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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