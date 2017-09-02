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Полиция отпустила активистку Femen, раздевшуюся перед футболистами
03.09.2017 13:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен — Sputnik. Украинская активистка Femen Анжелика Диаш не согласна с обвинением в мелком хулиганстве и собирается подать заявление на полицейских, заявил ее адвокат Ярослав Яценко.
© AFP/ Sergei SUPINSKY
В минувшую субботу Диаш обнажила грудь на стадионе "Металлист" в Харькове перед матчем квалификационного раунда Чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Турции. На теле украинки было написано "Эрдоган — убийца". После чего ее вывели за пределы поля и передали полиции.
"После поднятия информационной волны и звонка на 102 и другие горячие линии харьковские правоохранители, которые не привыкли к Femen, отпустили моих клиенток", — рассказал Яценко на своей странице в
Юрист уточнил, что в отношении его клиентки составлен административный протокол по мелкому хулиганству. Однако копию протокола им не дали. "О преступлениях полицейских будут поданы соответствующие заявления. Обвинение в мелком хулиганстве Анжелина не признает", — добавил он.
Кроме того, подругу Анжелины, которая пришла ее проведать, также была задержана. По словам Яценко, задержание было незаконным.
На официальном сайте движения
В июле этого года на Диаш ворвалась с обнаженной грудью на совместную пресс-конференцию президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Активистку задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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Активистка Femen, выступившая против президенту Турции, собирается подать заявление на полицейских.
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