Полиция отпустила активистку Femen, раздевшуюся перед футболистами

МИНСК, 3 сен — Sputnik. Украинская активистка Femen Анжелика Диаш не согласна с обвинением в мелком хулиганстве и собирается подать заявление на полицейских, заявил ее адвокат Ярослав Яценко.

В минувшую субботу Диаш обнажила грудь на стадионе "Металлист" в Харькове перед матчем квалификационного раунда Чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Турции. На теле украинки было написано "Эрдоган — убийца". После чего ее вывели за пределы поля и передали полиции.

"После поднятия информационной волны и звонка на 102 и другие горячие линии харьковские правоохранители, которые не привыкли к Femen, отпустили моих клиенток", — рассказал Яценко на своей странице в Fаcebook .

Юрист уточнил, что в отношении его клиентки составлен административный протокол по мелкому хулиганству. Однако копию протокола им не дали. "О преступлениях полицейских будут поданы соответствующие заявления. Обвинение в мелком хулиганстве Анжелина не признает", — добавил он.

Кроме того, подругу Анжелины, которая пришла ее проведать, также была задержана. По словам Яценко, задержание было незаконным.

На официальном сайте движения Femen уточняется, что Анжелика Диаш выражала протест против диктаторского режима турецкого президента Реджепа Эрдогана. "Режим Эрдогана убивает свободу и просто убивает", — говорится на сайте Femen.

В июле этого года на Диаш ворвалась с обнаженной грудью на совместную пресс-конференцию президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Активистку задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.