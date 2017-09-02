Уничтожен самогонный мини-завод

31 августа в 10.10 сотрудниками УИМ и ОДО в лесном массиве вблизи д. Новое Заболотье обнаружен и уничтожен мини-завод по изготовлению самогона, принадлежащий П., 1961 г.р., жителю указанной деревни, у которого в хозпостройке по месту жительства обнаружено 560 л самогонной браги, которая изъята и помещена на хранение в РОВД. Проводится проверка.

Видео здесь https://youtu.be/HlBZiyg-_jI

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