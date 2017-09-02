КНДР испытала свою самую мощную бомбу

МИНСК, 3 сен — Sputnik. Северная Корея (КНДР) провела самое мощное ядерное испытание за свою историю, заявил исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

В воскресенье утром стало известно, что северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну была продемонстрирована водородная бомба, предназначенная для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Спустя несколько часов Ким Чен ын отдал приказ испытать заряд на севере страны. По информации японских военных, мощность боезаряда составила 70 килотонн. После испытания сейсмологами были зафиксированы подземные толчки, которые были сильнее предыдущих (вызванных другими испытаниями) в десять раз. Официальный Пхеньян заверил, что утечки радиации в результате испытания не было.

"Физика события, о котором мы сегодня говорим, похоже, свидетельствует о том, что они были сильно крупнее событий в 2016 и ранее",- заявил он в воскресенье журналистам.

Он напомнил, что с 2006 года КНДР проводит все более мощные испытания (на данный момент их было проведено шесть).

Мировые лидеры выступили с критикой Пхеньяна, которые в очередной раз провел ядерные испытания. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что слова и действия северокорейских властей остаются опасными для Штатов.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2017 г.

Хозяин Белого дома назвал КНДР "неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая, который пытается помочь, но безуспешно".