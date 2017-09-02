Вредные советы от психолога: семь эффективных способов отбить желание учиться

О том, как заинтересовать ребенка учебой, задумывается почти каждый родитель. Но многие «проверенные» методики производят обратный эффект. Психолог Вячеслав Аманацкий рассказывает семь способов отбить у ребенка желание учиться.



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Используйте учебу как наказание

Многие родители хотят наказать ребенка с пользой. И находят «идеальный» способ это сделать — заставить учиться. Нагрубил бабушке — реши десять примеров. Вернулся поздно домой — садимся писать диктант. Получил двойку по русскому — переписывай всю тетрадь.

В итоге у ребенка выстраивается установка: учеба — повинность, пытка, через которую нужно пройти, чтобы поступить в вуз, получить диплом и потом насиловать себя за копейки на работе. Усадить такого ребенка за учебу «просто так» будет сложно — и вам придется придираться к мелочам, чтобы иметь возможность вновь под соусом наказания заставить прочитать учебник.

Звучит абсурдно? Но по такой модели проходит сражение с гранитом знаний в большинстве семей, где используют учебу как кнут. А в некоторых западных школах строчки после уроков до сих пор считаются эффективным методом наказания. Может, поэтому современные дети предпочитают компьютер привычным ручке и бумаге?

То же самое относится и к другим видам наказания. Если хотите, чтобы сын убирался у себя в комнате, не используйте работу по дому как расплату за прегрешения.

Платите за хорошие оценки

Среднестатистический белорус ходит на работу потому, что там платят деньги. Тратить треть жизни на то, что не приносит удовольствие само по себе — личный выбор взрослого человека. Но кто-то переносит эту модель на детей, убивая этим интерес к учебе.

Если пообещать платить по 3 рубля за десятку, учебные результаты ребенка улучшаться — но ненадолго. Стимул в виде 3 рублей скоро приестся, ребенок станет учится как раньше — и требовать за это денег. А решите снять с довольствия — вообще перестанет. Единственный способ вернет высокие результаты только повышение ставок — до 5, 7, 9 рублей. В итоге чтобы поддержать тлеющий интерес к учебе, в «костер» придется вбрасывать всю зарплату.

Мотивация бывает внутренней и внешней. Внешняя подчинена деньгам или подаркам и хороша на короткой дистанции. Внутренняя — подкрепляется познавательным интересом, желанием узнать что-то новое. Любой внешний стимул приедаться и теряет мотивирующий эффект. Но с внутренними этого не происходит — ведь новое всегда будет новым.

Проблема внешней мотивации в том, что она на первых порах сильнее и убивает внутреннюю. И если вы хотите, чтоб ребенок не утратил интерес к развитию и во взрослой жизни, не платите денег, а попробуйте заинтересовать. Или вообще не трогайте — и ребенок сам найдет, что ему интересно.

«Всю начальную школу мы дико завидовали одному пацану — ему предки за учебу платили. Не помню сколько точно — но по тем временам вполне неплохие деньги. В итоге наш отличник разумеется ушел в гимназию, и все про него забыли. А недавно шел возле одного ПТУ, смотрю — а он там на курилке стоит». Сергей, старшеклассник.

Наказывайте за плохие оценки

Этот способ особо хорошо работает, если «плохими» оценками становятся даже нейтральные 6−7 баллов. Есть мотивация достижения результатов, но есть и избегания неудач. В первом случае ребенок внимательно слушает педагога и сам просится отвечать, не боясь провала. Во втором — старается не встречаться взглядом с учителем, а у доски чувствует себя как солдат под обстрелом.

Если преследовать ребенка за каждый неудачный результат, включится именно вторая мотивация. Которая не совместима с интересом к учебе — ведь задачей становится не узнать новое, а выжить в ситуации прессинга.

При этом в школьных оценках почти нет смысла. Они не связаны с успехами во взрослой жизни — особенно в случае с оценками в нашей школе. Они субъективны — двойка у доски часто оценивает не знания, а настроение учителя. И их сложно соотносить друг с другом: семерка у пожилого географа часто значит больше, чем десятка у англичанки, отрабатывающей распределение.

Чтобы не отбить интерес к учебе, плохим оценкам нужно уделять наименьшее внимание.

«Наш школьный препод по химии — неплохой в целом человек — имел крайне напряженную личную жизнь, которая непосредственно сказывалась на учебе. И если вчера у него в семье все было айс — на уроке можно было делать все, что угодно, а десятку получить за знание формулы воды. Но если с вечера его запилила жена … Мне повезло — у меня родители спокойно к учебе относились. Но у других пацанов из-за него были настоящие драмы». Сева, студент.

Обесценивайте результаты

Желая «подстегнуть» ребенка, родители часто игнорируют его достижения. Хорошо ответил на уроке? У учительницы просто было хорошее настроение. Получил высокую оценку по контрольной? Так небось она легкой была и все получили.

Родители хотят, чтоб отпрыск не почивал на лаврах, а штурмовал новые вершины. Но добиваются противоположного: когда любые результаты воспринимаются «через губу», ребенок приходит к выводу, что похвалу куда проще получить в компании сверстников — для этого достаточно покурить или попробовать алкоголь.

Чтобы взрастить интерес к учебе, детей нужно хвалить. В идеале — за каждый, даже незначительный, результат. Но если вас коробит от западной привычки хвалить ребенка за аккуратно нарисованное солнышко, замечайте хотя бы значимые достижения. Получил вчера не шесть, а семь? Вот видишь, что будет, если постараться.

Ставьте излишне высокую планку

Крайняя форма предыдущего варианта: ребенок — или отличник, или никто, а шаг влево с дорожки к золотой медали воспринимается как личное оскорбление.

Подобная стратегия «эффективна» лишь в младших классах — когда ради похвалы взрослых ребенок готов лезть из кожи вон, а требования начальной школы доступны большинству. Но высокие оценки в 1−4-м классах сыграют с родителями злую шутку — создадут иллюзию, что стратегия работает.

К средней школе авторитет взрослого упадет, программа усложниться, а гормоны подскажут варианты более интересного времяпрепровождения, чем просиживание штанов за учебниками. Не имея ни возможности, ни желания соответствовать родительским требованиям, ребенок сведет старания к минимуму и проявит активность лишь при угрозе остаться на второй год. Зачем стараться учиться на семерки, если родители ждут только «десять»?

Чтобы ребенок учился с интересом и максимально реализовывал свой потенциал, не нужно требовать от него слишком многого. А средний балл для поступления (если его в ближайшее время не отменят), можно наверстать в старших классах.

Сравнивайте ребенка с другими детьми

«Педагогический прием» превращать учебу в соцсоревнование успешно перекочевал из советской школы в белорусскую и пронизывает ее сверху донизу. Но если на учителей повлиять сложно, то в отношениях со своим ребенком стоит отказаться от это устаревшей модели. И вот почему.

Каждый хочет, чтобы его принимали таким, какой он есть. Это дает энергию для новых достижений. И если этой энергии не будет, у ребенка начнутся проблемы во всех сферах жизни, и в учебе в том числе. Сравнивать с другими — нечестно: ведь учитываются только интересующие родителей качества. Отличник Петенька на деле может быть редкой сволочью: хамить, грубить, предавать и «стучать». Вы правда этого хотите? Но ведь сравнение с другими как ничто другое взращивает зависть к ближнему.

Оно может идти до бесконечности: «Идешь на медаль? А Наташа и в олимпиаде участвует», «Поступил в вуз? А Сергей еще и работу нашел». Нельзя быть одновременно богатым как Рокфеллер, красивым как Памела Андерсон и хитрым, как система налогообложения. Всегда найдется новый пример для подражания — и сравнение будет терзать ребенка до конца жизни.

В конечном счете сравнение приводит к парадоксу. Ребенок, не достигший верхней планки, станет равняться на нижнюю, укрепляя расшатанную самооценку за счет других. Я получил пять? А у Ксюши вообще тройка. Мне 30, и я сижу на шее у родителей? А Артем — героиновый наркоман.

Если хотите, чтобы ребенок стал успешным, сравнивайте его не с другими, а с самим собой в прошлом. Если за первую четверть по русскому вышла пятерка, а за год — уже семь, это разумный повод похвалить ребенка, не заостряя внимания на том, что кто-то учится на 9−10.

«От одного пацана у нас, по ходу, выл весь класс — по крайней мере, моя мать, когда возвращалась с род. собраний только о нем и говорила. Нехорошо так говорить, но когда в 8-м классе его бухим принял наряд милиции, учиться стало значительно легче». Артем, 19 лет.

Не замечайте результатов нигде, кроме школы

Родительское внимание к школьным успехам не обходит никого: ни призера соревнований по танцам, ни звезду актерского кружка. Концентрируясь на учебе, родители проявляют неуважение к интересам ребенка. И в итоге получают подростка, которому тоже «по барабану» родители с их представлениями о жизни.

Низкие оценки могут быть вызваны сложностями с учителем или недружелюбным отношением одноклассников. Успехи в других сферах будут попыткой компенсировать неудачи в школе, и игнорировать их — значит, настроить ребенка против себя. В идеальном случае эти успехи станут источником ресурсов, чтобы улучшить школьные результаты. Но если родители отказываются «признавать» диплом художественного конкурса, у ребенка не будет желания идти им навстречу и подтягивать оценку по математике.

Замечайте успехи во всех сферах. На школе свет клином не сошелся — многие успешные люди были двоечниками. Если вы будете с уважением относиться к любым успехам ребенка, он поверит в себя и наверстает упущенное в школе. Или не наверстает — но внешкольные навыки пригодятся в жизни ничуть не меньше, чем знание столицы Бангладеш или умение отличить катод от анода.