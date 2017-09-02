Сотни человек собрались в центре Москвы в поддержку мусульман-рохинджа

МИНСК, 3 сен — Sputnik. Мусульмане организовали несогласованную акцию в поддержку мусульман-рохинджа в Мьянме возле посольства этой страны в Москве.

По некоторым данным, всего собралось около 800 человек. Эти люди выражают протест в связи с массовым убийством мусульман народности рохинджа в Мьянме. Столкновения правительственных сил и боевиков-рохинджа начались там неделю назад. Из-за них погибли около 400 человек, были сожжены десятки деревень.



© Sputnik Евгений Одиноков Ситуация у посольства Мьянмы в Москве

В Москве за общественным порядком во время акции следят сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии. Правоохранители поставили ограждения вдоль тротуаров на Большой Никитской улице, где расположено посольство Мьянмы, в связи с чем собравшиеся переместились на тротуар.

Myanmar ebmassy, Moscow, right now. People protest for Myanmar goverment killed muslims pic.twitter.com/3ib7X3UXiD — English Russia (@EnglishRussia1) September 3, 2017

​По последним данным, мусульмане уже начали расходиться. Полиция не зафиксировала нарушений порядка у посольства, сообщили в ГУ МВД по Москве.

25 августа боевики-рохинджа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Столкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор.

СМИ сообщают, что многотысячный митинг в поддержку мусульман-рохинджа из Мьянмы пройдет в понедельник на центральной площади в Грозном.