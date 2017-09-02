|
Сотни человек собрались в центре Москвы в поддержку мусульман-рохинджа
03.09.2017 17:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен — Sputnik. Мусульмане организовали несогласованную акцию в поддержку мусульман-рохинджа в Мьянме возле посольства этой страны в Москве.
По некоторым данным, всего собралось около 800 человек. Эти люди выражают протест в связи с массовым убийством мусульман народности рохинджа в Мьянме. Столкновения правительственных сил и боевиков-рохинджа начались там неделю назад. Из-за них погибли около 400 человек, были сожжены десятки деревень.
© Sputnik Евгений Одиноков
Ситуация у посольства Мьянмы в Москве
В Москве за общественным порядком во время акции следят сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии. Правоохранители поставили ограждения вдоль тротуаров на Большой Никитской улице, где расположено посольство Мьянмы, в связи с чем собравшиеся переместились на тротуар.
По последним данным, мусульмане уже начали расходиться. Полиция не зафиксировала нарушений порядка у посольства, сообщили в ГУ МВД по Москве.
25 августа боевики-рохинджа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Столкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор.
СМИ сообщают, что многотысячный митинг в поддержку мусульман-рохинджа из Мьянмы пройдет в понедельник на центральной площади в Грозном.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии