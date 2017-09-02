Известно, что 1 сентября Наталья приехала проведать сына, который проходит срочную службу и сейчас находится на военном полигоне под Борисовом. Там расположена часть подразделений, задействованных в военных учениях «Запад-2017».

Вечером того же дня она успела позвонить коллегам и сообщила, что находится в машине российских военных в Борисове. По ее словам, она вышла из маршрутки на перекрестке возле «Борисов-Арены» и пошла в сторону леса. Вслед двинулись двое военнослужащих. Вскоре подъехала машина, на российском номере был обозначен 50-й регион России. Ее заставили сесть, внутри было два российских военных, один из них в звании капитана. Не представлялись, не сказали, кто такие и куда везут.

В результате прибыли на КПП № 1. Там с активисткой, по ее словам, разговаривал белорусский офицер, назвавшийся подполковником Головиным. Он вызвал милицию, сотрудники доставили женщину в Борисовский РОВД.

Наталью Горячко опросил оперативный дежурный и сказал, что она свободна. Однако в это время получил по телефону приказ не отпускать женщину под предлогом, что едет начальство и хочет с ней пообщаться.

Вскоре к РОВД подъехал черный вседорожник. Из автомобиля вышли два человека в штатском, за рулем был водитель в военной форме. Никто из них не представился и не показал никаких документов, но было принято решение задержать Горячко. Вероятней всего, под стражей женщина пробудет до понедельника, когда ее дело передадут в суд, передает «Радыё Свабода» .

Известность к Горячко пришла в 2015 году, после того как она демонстративно отказалась поприветствовать Александра Лукашенко, когда тот пришел голосовать на выборах.