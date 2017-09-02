ВИТЕБСК, 3 сен — Sputnik. Известный музыкант Сергей Михалок и группа "Ляпис-98" уже "разогревались" на сцене, а поклонники продолжали подходить на их концерт к Летнему амфитеатру, передает корреспондент Sputnik.

Начало концерта было запланировано на шесть вечера, но еще в половину седьмого люди продолжали покупать билеты на концерт.

"Мы не успели взять билет заранее. К сожалению, все дешевые уже разобрали, но это " Ляписы" поэтому мы готовы заплатить больше", — рассказала Sputnik Марина, которая специально приехала с друзьями на концерт из Глубокого.

Зал был уже наполовину заполнен, но очередь на вход Летний амфитеатр не становилась меньше.