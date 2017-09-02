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Фотофакт: огромные очереди на концерт группы "Ляпис-98" в Витебске
03.09.2017 18:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 3 сен — Sputnik. Известный музыкант Сергей Михалок и группа "Ляпис-98" уже "разогревались" на сцене, а поклонники продолжали подходить на их концерт к Летнему амфитеатру, передает корреспондент Sputnik.
Начало концерта было запланировано на шесть вечера, но еще в половину седьмого люди продолжали покупать билеты на концерт.
"Мы не успели взять билет заранее. К сожалению, все дешевые уже разобрали, но это " Ляписы" поэтому мы готовы заплатить больше", — рассказала Sputnik Марина, которая специально приехала с друзьями на концерт из Глубокого.
Зал был уже наполовину заполнен, но очередь на вход Летний амфитеатр не становилась меньше.
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ВИТЕБСК, 3 сен — Sputnik. Известный музыкант Сергей Михалок и группа "Ляпис-98" уже "разогревались" на сцене, а поклонники продолжали подходить на их концерт к Летнему...
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