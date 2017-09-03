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Дожди и грозы. Погода в Гомеле на неделю

04.09.2017 06:17 — Новости Общества | Tut.by  
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В первую трудовую неделю сентября осень решила не медлить, и сразу дает понять, что лето, каким бы в этом году оно не было, закончилось. Ночи будут все холоднее, а дни дождливее.


Днем в понедельник малооблачная погода еще кое-как продержится, но к вечеру готовьтесь к дождю и грозам, и лучше чтобы у вас под рукой был зонт. К тому же, будет очень ветрено — порывы до 14 м/с.

В целом, пасмурной и дождливой с грозами будет вся неделя вплоть до пятницы. Дневная температура составит около +18°С, ночью — до +13°С.

Погода в Гомеле и области.

 
Теги: Гомель
 
 
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В первую трудовую неделю сентября осень решила не медлить, и сразу дает понять, что лето, каким бы в этом году оно не было, закончилось. Ночи будут все холоднее, а дни...

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