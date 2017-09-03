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Спортивные провалы, секс-шоп, личинки шелкопряда и наше топливо - интересное за выходные

04.09.2017 07:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Если вы забыли, что наступила осень, погода напомнит сама: сегодня в стране дожди и порывистый ветер. Ну, хоть тепло.

ВАЖНОЕ

Появился текст президентского указа о перерасчете пенсий военным. Их пообещали пересмотреть в 4 этапа — но как-то очень непонятно закрутили свое обещание. Спойлер: их формально повысят, а как там на самом деле — обязательно разберемся сегодня, не переключайтесь.

Курс биткоина в субботу обновил исторический максимум — и на какой-то период времени стоил более, страшно сказать, 5 тысяч долларов!

КНДР официально заявила об успешном испытании водородной бомбы. Оружие обладает большой разрушительной силой — и это страшно в свете нынешней геополитической ситуации.

Ну, а новости спорта — хуже не придумаешь: минское хоккейное «Динамо» потерпело пятое поражение подряд в КХЛ, а футбольная сборная страны разгромно проиграла Швеции. Вот здесь — кровь Черника и боль команды в фото и видео.


ПОПУЛЯРНОЕ

Вот здесь — история необычного бизнеса: минчанка скупает чужие локоны и делает парики. Говорит, мужчины активно интересовались париками до тех пор, пока Брюс Уиллис не побрился налысо: «После этого клиентов сразу стало меньше: видимо, мужчины думают, что раз он, такой красавчик, ходит лысым, значит, и у меня все будет в порядке».

Пообщались с консультантом одного из столичных секс-шопов — и узнали, что покупают там белорусы и зачем туда приходят 70-летние дедушки.

Посмотрели, как дети из Острошицко-Городокской средней школы пробежали благотворительный километр, чтобы помочь Республиканской детской больнице медицинской реабилитации. Среди бегунов был и младший сын президента.


Ну и напоследок делимся с вами 35-ю способами сэкономить на одежде (и отлично выглядеть). Рассказываем, о чем следует задуматься перед покупкой, как вести себя в магазине, что делать со скидками и акциями и как экономить на уходе за вещами.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Смотрите, как делают топливо, которое мы заливаем в баки своих автомобилей! Мы побывали на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе и теперь знаем все обо всех этапах волшебного превращения нефти в бензин.


Сравнили военные учения разных лет: «Запад-81» vs «Запад-2017» — репетиция войны с Западом против отражения атаки Вейшнории. 36 лет назад в учениях принимали участие 100 тысяч военных, реакция Запада была резкой и тогда. В ответ на советскую репетицию войны на территории Германии прошли учения по отражению потенциальной атаки. Сегодня возникают некоторые аллюзии к тем событиям.

Наш редактор 42.TUT.BY Дима Смирнов недавно вернулся из Кореи и привез в редакцию самое распространенное лакомство этой страны — личинки шелкопряда. Там их едят жареными, а на улицах продают почти как когда-то у нас семечки. Нам же досталась банка консервированных насекомых в бульоне, но попробовать сами мы не смогли — предложили минчанам.

Очень много интересных мероприятий было на выходных! Если вы все пропустили, рассказываем, как в Минске прошли «Тбилисоба», закрытие фестиваля Vulica Brasil, заплыв на гигантских байдарках, фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр… В общем, смотрите, сами.

Вспомнили последний насыщенный летний месяц. Наши фотокорреспонденты старались приложить максимум усилий, чтобы вы смогли увидеть как можно больше разных событий. Все они — в подборке лучших кадров месяца.


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Кстати. Есть шанс раз и навсегда решить свои финансовые проблемы: британские ученые пообещали миллион долларов за разгадку шахматной задачи. Вот она, дерзайте.

Ваша редакция

Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Если вы забыли, что наступила осень, погода напомнит сама: сегодня в стране дожди и порывистый ветер. Ну, хоть тепло.

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