Спортивные провалы, секс-шоп, личинки шелкопряда и наше топливо - интересное за выходные

Доброе утро!

Если вы забыли, что наступила осень, погода напомнит сама: сегодня в стране дожди и порывистый ветер. Ну, хоть тепло.

ВАЖНОЕ

Появился текст президентского указа о перерасчете пенсий военным. Их пообещали пересмотреть в 4 этапа — но как-то очень непонятно закрутили свое обещание. Спойлер: их формально повысят, а как там на самом деле — обязательно разберемся сегодня, не переключайтесь.

Курс биткоина в субботу обновил исторический максимум — и на какой-то период времени стоил более, страшно сказать, 5 тысяч долларов!

КНДР официально заявила об успешном испытании водородной бомбы . Оружие обладает большой разрушительной силой — и это страшно в свете нынешней геополитической ситуации.

Ну, а новости спорта — хуже не придумаешь: минское хоккейное «Динамо» потерпело пятое поражение подряд в КХЛ , а футбольная сборная страны разгромно проиграла Швеции . Вот здесь — кровь Черника и боль команды в фото и видео.





ПОПУЛЯРНОЕ

Вот здесь — история необычного бизнеса : минчанка скупает чужие локоны и делает парики. Говорит, мужчины активно интересовались париками до тех пор, пока Брюс Уиллис не побрился налысо: «После этого клиентов сразу стало меньше: видимо, мужчины думают, что раз он, такой красавчик, ходит лысым, значит, и у меня все будет в порядке».

Пообщались с консультантом одного из столичных секс-шопов — и узнали, что покупают там белорусы и зачем туда приходят 70-летние дедушки.

Посмотрели, как дети из Острошицко-Городокской средней школы пробежали благотворительный километр, чтобы помочь Республиканской детской больнице медицинской реабилитации. Среди бегунов был и младший сын президента .





Ну и напоследок делимся с вами 35-ю способами сэкономить на одежде (и отлично выглядеть). Рассказываем, о чем следует задуматься перед покупкой, как вести себя в магазине, что делать со скидками и акциями и как экономить на уходе за вещами.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Смотрите, как делают топливо , которое мы заливаем в баки своих автомобилей! Мы побывали на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе и теперь знаем все обо всех этапах волшебного превращения нефти в бензин.





Сравнили военные учения разных лет: «Запад-81» vs «Запад-2017» — репетиция войны с Западом против отражения атаки Вейшнории. 36 лет назад в учениях принимали участие 100 тысяч военных, реакция Запада была резкой и тогда. В ответ на советскую репетицию войны на территории Германии прошли учения по отражению потенциальной атаки. Сегодня возникают некоторые аллюзии к тем событиям .

Наш редактор 42.TUT.BY Дима Смирнов недавно вернулся из Кореи и привез в редакцию самое распространенное лакомство этой страны — личинки шелкопряда. Там их едят жареными, а на улицах продают почти как когда-то у нас семечки. Нам же досталась банка консервированных насекомых в бульоне, но попробовать сами мы не смогли — предложили минчанам .

Очень много интересных мероприятий было на выходных! Если вы все пропустили, рассказываем, как в Минске прошли « Тбилисоба », закрытие фестиваля Vulica Brasil , заплыв на гигантских байдарках , фестиваль фантастики , фэнтези, комиксов и компьютерных игр… В общем, смотрите, сами.

Вспомнили последний насыщенный летний месяц. Наши фотокорреспонденты старались приложить максимум усилий, чтобы вы смогли увидеть как можно больше разных событий. Все они — в подборке лучших кадров месяца .





Все новости субботы, 2 сентября

Все новости воскресенья, 3 сентября

Кстати. Есть шанс раз и навсегда решить свои финансовые проблемы: британские ученые пообещали миллион долларов за разгадку шахматной задачи. Вот она , дерзайте.

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