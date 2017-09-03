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Спортивные провалы, секс-шоп, личинки шелкопряда и наше топливо - интересное за выходные
04.09.2017 07:29 — Новости Общества | Tut.by
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Доброе утро! Если вы забыли, что наступила осень, погода напомнит сама: сегодня в стране дожди и порывистый ветер. Ну, хоть тепло.
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