В Витебске открылась новая детская спортшкола

В Витебске открылась новая детская спортивная школа БФСО «Динамо». Она находится на Московском проспекте, 35 — на месте бывшей детской библиотеки имени Гайдара (ее присоединили к городской библиотекой имени Короткевича).





В День знаний возле новой спортшколы было многолюдно: родители привели детей на отбор на занятия.

С 5 сентября здесь начнутся занятия по спортивной гимнастике, танцам и детскому фитнесу. Набор будут вести весь сентябрь, группы будут формировать по мере поступления желающих. На занятия по гимнастике принимают детей с 3 лет, на детский фитнес — с 5 лет.