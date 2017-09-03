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В Витебске открылась новая детская спортшкола
04.09.2017 08:40 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске открылась новая детская спортивная школа БФСО «Динамо». Она находится на Московском проспекте, 35 — на месте бывшей детской библиотеки имени Гайдара (ее присоединили к городской библиотекой имени Короткевича).
В День знаний возле новой спортшколы было многолюдно: родители привели детей на отбор на занятия.
С 5 сентября здесь начнутся занятия по спортивной гимнастике, танцам и детскому фитнесу. Набор будут вести весь сентябрь, группы будут формировать по мере поступления желающих. На занятия по гимнастике принимают детей с 3 лет, на детский фитнес — с 5 лет.
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С 5 сентября здесь начнутся занятия по спортивной гимнастике, танцам и детскому фитнесу.
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