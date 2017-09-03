Прохладно и дождливо. Погода в Могилеве на неделю

Погода в Могилеве на неделе будет прохладной, дождливой и пасмурной. Прогнозируют также порывистый ветер. По предварительным данным, лишь к началу следующей недели возможны потепление и солнечная погода.



Фото: ru. wallpapers-fenix.eu

Сегодня, 4 сентября, будет еще тепло — до +23°С. Однако прогнозируют местами дожди, грозы, порывистый ветер до 12 м/с.

Во вторник ветер утихнет, однако по-прежнему будет пасмурно. А еще резко похолодает — днем будет не выше +15°С.

В среду, 6 сентября, погода не изменится: преимущественно пасмурно, до +15°С днем, дожди, грозы.

В четверг максимальная температура воздуха снизится еще на два градуса — до +13°С. Будет пасмурно, дождливо. В первой половине суток прогнозируют порывистый ветер до 11 м/с.

В пятницу, 8 сентября, погода улучшится. Дождливо будет только в первой половине дня, после — переменная облачность. Днем прогнозируют +14°С.

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