ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прохладно и дождливо. Погода в Могилеве на неделю

04.09.2017 08:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Погода в Могилеве на неделе будет прохладной, дождливой и пасмурной. Прогнозируют также порывистый ветер. По предварительным данным, лишь к началу следующей недели возможны потепление и солнечная погода.


Фото: ru. wallpapers-fenix.eu

Сегодня, 4 сентября, будет еще тепло — до +23°С. Однако прогнозируют местами дожди, грозы, порывистый ветер до 12 м/с.

Во вторник ветер утихнет, однако по-прежнему будет пасмурно. А еще резко похолодает — днем будет не выше +15°С.

В среду, 6 сентября, погода не изменится: преимущественно пасмурно, до +15°С днем, дожди, грозы.

В четверг максимальная температура воздуха снизится еще на два градуса — до +13°С. Будет пасмурно, дождливо. В первой половине суток прогнозируют порывистый ветер до 11 м/с.

В пятницу, 8 сентября, погода улучшится. Дождливо будет только в первой половине дня, после — переменная облачность. Днем прогнозируют +14°С.

POGODA.TUT.BY — точный прогноз погоды в твоем городе каждый день.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К пасмурной погоде добавиться порывистый ветер.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дождь и ветер. Погода на неделю в Гродно и области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика