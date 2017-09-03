Мастерица из Глуска возродила старинную технологию изготовления ковров

В конце 19-го — начале 20 веков у наших предков были популярны не только ковры-«маляванкі», это когда на ткани были нарисованные сельские мотивы. Могилевские ремесленники возродили еще одну технику изготовления старинных ковров. Оказывается, наши бабушки инкрустировали соломкой льняные полотна. Этот вид декоративно-прикладного творчества был практически забыт.

Старинную технология нашла и возродила мастерица из Глуска Софья Месник. В областном центре творчества говорят, что она единственная в области, кто овладела такой техникой. Мастерица инкрустирует соломкой рушники, скатерти. Причем краски для соломки Софья Месник также изготавливает сама по старинному рецепту — из растений.