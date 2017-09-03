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Мастерица из Глуска возродила старинную технологию изготовления ковров

04.09.2017 09:08 — Новости Общества | Tut.by  
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В конце 19-го — начале 20 веков у наших предков были популярны не только ковры-«маляванкі», это когда на ткани были нарисованные сельские мотивы. Могилевские ремесленники возродили еще одну технику изготовления старинных ковров. Оказывается, наши бабушки инкрустировали соломкой льняные полотна. Этот вид декоративно-прикладного творчества был практически забыт.

Старинную технология нашла и возродила мастерица из Глуска Софья Месник. В областном центре творчества говорят, что она единственная в области, кто овладела такой техникой. Мастерица инкрустирует соломкой рушники, скатерти. Причем краски для соломки Софья Месник также изготавливает сама по старинному рецепту — из растений.

 
 
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Раньше белоруски инкрустировали соломкой льняные полотна. Этот вид декоративно-прикладного творчества был практически забыт.

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