Учителя до сих пор не увидели календарных планов на год

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Календарно-тематические планов (КТП) по части предметов для школ по-прежнему не опубликованы Национальным институтом образования Беларуси.

КТП — одна из важнейших частей планирования учителем своей работы: видя, когда и какие темы планируются, он может ориентироваться и при необходимость корректировать план под себя. Например, если какую-то тему пришлось объяснять дольше положенного, педагог должен знать, какую тему в будущем он вынужден будет "сократить".

На проблему отсутствия календарно-тематических планов еще в августе обратил внимание известный педагог Евгений Ливянт. По его словам, подобного не было за все годы его практики, чтобы к началу учебного года КТП публиковали лишь на первую четверть.

Через несколько дней после начала учебного года по части предметов планы опубликованы по-прежнему лишь на первую четверть: по математике, алгебре, геометрии, русскому и английскому языкам, а также иным предметам.

Одновременно с этим, на портале уже можно скачать все новые и старые учебники в электронных версиях — если подобное необходимо родителям, учителям или ученикам.

Обновить всю систему образования Минобразования должно до 1 сентября 2019 года — к тому моменту, по требованию президента, должны быть обновлены не только учебные программы, но и учебные пособия, а также решены части важных для сферы проблем.