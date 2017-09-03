ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учителя до сих пор не увидели календарных планов на год

04.09.2017 10:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Календарно-тематические планов (КТП) по части предметов для школ по-прежнему не опубликованы Национальным институтом образования Беларуси.

КТП — одна из важнейших частей планирования учителем своей работы: видя, когда и какие темы планируются, он может ориентироваться и при необходимость корректировать план под себя. Например, если какую-то тему пришлось объяснять дольше положенного, педагог должен знать, какую тему в будущем он вынужден будет "сократить".

На проблему отсутствия календарно-тематических планов еще в августе обратил внимание известный педагог Евгений Ливянт. По его словам, подобного не было за все годы его практики, чтобы к началу учебного года КТП публиковали лишь на первую четверть.

Через несколько дней после начала учебного года по части предметов планы опубликованы по-прежнему лишь на первую четверть: по математике, алгебре, геометрии, русскому и английскому языкам, а также иным предметам.

Одновременно с этим, на портале уже можно скачать все новые и старые учебники в электронных версиях — если подобное необходимо родителям, учителям или ученикам.

Обновить всю систему образования Минобразования должно до 1 сентября 2019 года — к тому моменту, по требованию президента, должны быть обновлены не только учебные программы, но и учебные пособия, а также решены части важных для сферы проблем.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По некоторым важным предметам - в том числе математике - темы расписаны лишь на первую четверть.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мастерица из Глуска возродила старинную технологию изготовления ковров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика