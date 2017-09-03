В Свислочском районе взорвался колодец с питьевой водой

Взрыв произошел третьего сентября в деревне Олисевичи. Ожоги получил хозяин дома, во дворе которого находился колодец. Мужчина рассказал обстоятельства необычного происшествия, сообщает «Гродненская правда».



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Некоторое время назад он почувствовал от колодезной воды запах бензина. Воду даже приходилось кипятить, чтобы ее можно было пить. В воскресенье, 3 сентября, мужчина решил почистить колодец и тем самым устранить проблему запаха. Вычерпав около 20−30 ведер воды, поднял наверх пластиковую емкость, напоминающую бак от бензокосилки. А после, как рассказали в областном управлении МЧС, мужчина решил удостовериться, нет ли внизу еще чего-нибудь, и зажег спичку. Она упала вниз, и в колодце произошел взрыв.

Предположительно, загорелись пары легковоспламеняющейся жидкости.

Обстоятельства произошедшего в деревне Олисевичи выясняет следственный комитет. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести.