Погода на неделю: холодно и дождливо, но в выходные потеплеет

Рабочая неделя будет холодной и дождливой, но в выходные потеплеет — в некоторых районах температура воздуха повысится до +27°С. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

5 сентября, во вторник, погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с севера Украины на территорию нашей страны. На большей части территории дожди, ночью и утром во многих районах, днем местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности. Температура воздуха существенно понизится и уже составит в течение суток +10…+16°С, днем по югу до +18°С.

Далее погоду будут формировать атмосферные фронты и холодные, влажные воздушные масс северных широт.

В среду, 6 сентября, на большей части территории Беларуси дожди. Температура ночью +6…+12°С, днем +10…+16°С.

7 сентября, в четверг, ночью преимущественно по северо-востоку, днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Температура ночью +5…+11°С, днем +10…+17°С.

В пятницу, 8 сентября, на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью +6…+12°С, днем +12…+19°С.

В выходные потеплеет: 9 сентября, в субботу, погоду будет определять поле повышенного давления и в страну устремится более теплый воздух из Центральной Европы. В отдельных районах Беларуси кратковременные дожди, ночью и утром туман. Температура ночью +6…+11°С, по западу до +13°С; днем +15…+21°С, по югу +22…+24°С.

10 сентября, в воскресенье, Беларусь будет находиться в теплом секторе от циклона с центром над Швецией, потеплеет еще больше, но без дождей не обойдется. Ночью в отдельных районах, преимущественно по северо-западу, днем на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. Местами грозы. Температура ночью +10…+16°С, днем +18…+24°С, по югу до +27°С.

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