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Военный пенсионер: повышение пенсии пойдет на таблетки

04.09.2017 11:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 сен — Sputnik. Военные пенсионеры скептически отнеслись к намерению государства повысить им пенсии, рассказал подполковник запаса Олег Иванов. Ведь при этом будут действовать корректирующие коэффициенты.

Военный пенсионер: повышение пенсии пойдет на таблетки
© Sputnik/
Опубликован указ о повышении пенсий военным

"1 сентября я, забыв про хвори, метался по квартире, не зная хватать ли лопату, чтобы деньги грести, или бежать в банк для открытия нового счета. Ну а как  должен отреагировать старый больной человек на броские заголовки интернет-изданий о повышении пенсий военных? Эйфория продолжалась недолго", — рассказал собеседник Sputnik.

О грядущем повышении пенсии каждый военнослужащий запаса знал с тех пор, как государство анонсировало увеличение ставки первого разряда, к которой привязано денежное довольствие военнослужащих, согласно закону "О пенсионном обеспечении". Новым же указом от 31 августа были введены корректирующие коэффициенты, которые будут сдерживать рост пенсий вплоть до 1 июля 2019 года. С 1 сентября по 1 декабря 2017 года будет действовать корректирующий коэффициент 0,83.

"Давайте смотреть правде в глаза, и если король голый, так и скажем. Красиво звучит "корректирующий" коэффициент, а по-русски — "понижающий". И всем все понятно и никто не завидует. А если еще кто-то завидует, объясню по-солдатски просто — мне в карман еще не положили, а изо рта уже вырвали. О том, что пенсия поднимется, каждый отставник знал с тех пор как прозвучала информация об увеличении ставки первого разряда. Но на то и существуют указы, чтобы вносить изменения в законы", — пояснил подполковник запаса.

Военный пенсионер: повышение пенсии пойдет на таблетки
© Sputnik / Виктор Толочко
Как будут повышать пенсии белорусским военным?

В пресс-службе президента отметили, что понижающие коэффициенты вводятся для того, чтобы рост пенсионных выплат военнослужащим был сопоставим с ростом пенсий других категорий граждан.

"Трагедии в этом никакой нет. Разве что очередная обида. Как после лишения льгот воинов-интернационалистов. Пенсию все равно чуть-чуть поднимут, повышение "будет сопоставимо с увеличением пенсий других категорий граждан". На таблетки", — резюмировал собеседник Sputnik.

"Сравните с пенсией прапорщика"

Собеседник агентства считает, что размеры пенсий военнослужащих в представлении сограждан достигают необоснованно больших величин.

Военный пенсионер: повышение пенсии пойдет на таблетки
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Военным Беларуси с 1 сентября начнут повышать пенсии

"Когда же вы прекратите сопоставлять пенсию полковника и генерала с пенсией санитарки? Успокойтесь, пенсия прапорщика — 250 рублей. Еще завидуете? Тогда выстраивайте своих детей и внуков в очередь у ворот Военной Академии. А я со своей стороны могу завещать свою пенсию тому, кто пройдет хотя бы часть моего служебного пути: шесть лет — в казарме рядовым, три года — пустыня Гоби, два года — горы Гиндукуш. Ну, и десять гарнизонов", — рассказал подполковник запаса.

В соцсетях разразилась дискуссия об "очередном повышении пенсий военным". Между тем, указ президента касается не только военнослужащих, но также сотрудников военизированных организаций, к которым относятся и Следственный комитет, и органы внутренних дел, и органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям.

"Военнослужащих вооруженных сил в этом перечне — сущая малость. Неприятно узнавать, что ты, старый служака, как кость в горле у своего народа. Многие пишут о том, что белорусские военные служат дома и никогда не бывали в далеких гарнизонах. Но мы, именно то поколение доживших пенсионеров, что объездили все крайние и горячие точки Союза. Именно мы знаем, что такое отдаленные гарнизоны и бескрайние просторы. А те, про кого вы говорите, что дома служат, на пенсию выйдут только в 2023-м", — подсчитал Иванов.

 
Теги: Минск
 
 
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В соцсетях разразилась дискуссия об "очередном повышении пенсий военным", а сами военные пенсионеры к намерению государства пересмотреть их пенсии отнеслись...

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