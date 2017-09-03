Военный пенсионер: повышение пенсии пойдет на таблетки

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Военные пенсионеры скептически отнеслись к намерению государства повысить им пенсии, рассказал подполковник запаса Олег Иванов. Ведь при этом будут действовать корректирующие коэффициенты.

"1 сентября я, забыв про хвори, метался по квартире, не зная хватать ли лопату, чтобы деньги грести, или бежать в банк для открытия нового счета. Ну а как должен отреагировать старый больной человек на броские заголовки интернет-изданий о повышении пенсий военных? Эйфория продолжалась недолго", — рассказал собеседник Sputnik.

О грядущем повышении пенсии каждый военнослужащий запаса знал с тех пор, как государство анонсировало увеличение ставки первого разряда, к которой привязано денежное довольствие военнослужащих, согласно закону "О пенсионном обеспечении". Новым же указом от 31 августа были введены корректирующие коэффициенты, которые будут сдерживать рост пенсий вплоть до 1 июля 2019 года. С 1 сентября по 1 декабря 2017 года будет действовать корректирующий коэффициент 0,83.

"Давайте смотреть правде в глаза, и если король голый, так и скажем. Красиво звучит "корректирующий" коэффициент, а по-русски — "понижающий". И всем все понятно и никто не завидует. А если еще кто-то завидует, объясню по-солдатски просто — мне в карман еще не положили, а изо рта уже вырвали. О том, что пенсия поднимется, каждый отставник знал с тех пор как прозвучала информация об увеличении ставки первого разряда. Но на то и существуют указы, чтобы вносить изменения в законы", — пояснил подполковник запаса.



© Sputnik / Виктор Толочко Как будут повышать пенсии белорусским военным?

В пресс-службе президента отметили, что понижающие коэффициенты вводятся для того, чтобы рост пенсионных выплат военнослужащим был сопоставим с ростом пенсий других категорий граждан.

"Трагедии в этом никакой нет. Разве что очередная обида. Как после лишения льгот воинов-интернационалистов. Пенсию все равно чуть-чуть поднимут, повышение "будет сопоставимо с увеличением пенсий других категорий граждан". На таблетки", — резюмировал собеседник Sputnik.

"Сравните с пенсией прапорщика"

Собеседник агентства считает, что размеры пенсий военнослужащих в представлении сограждан достигают необоснованно больших величин.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Военным Беларуси с 1 сентября начнут повышать пенсии

"Когда же вы прекратите сопоставлять пенсию полковника и генерала с пенсией санитарки? Успокойтесь, пенсия прапорщика — 250 рублей. Еще завидуете? Тогда выстраивайте своих детей и внуков в очередь у ворот Военной Академии. А я со своей стороны могу завещать свою пенсию тому, кто пройдет хотя бы часть моего служебного пути: шесть лет — в казарме рядовым, три года — пустыня Гоби, два года — горы Гиндукуш. Ну, и десять гарнизонов", — рассказал подполковник запаса.

В соцсетях разразилась дискуссия об "очередном повышении пенсий военным". Между тем, указ президента касается не только военнослужащих, но также сотрудников военизированных организаций, к которым относятся и Следственный комитет, и органы внутренних дел, и органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям.

"Военнослужащих вооруженных сил в этом перечне — сущая малость. Неприятно узнавать, что ты, старый служака, как кость в горле у своего народа. Многие пишут о том, что белорусские военные служат дома и никогда не бывали в далеких гарнизонах. Но мы, именно то поколение доживших пенсионеров, что объездили все крайние и горячие точки Союза. Именно мы знаем, что такое отдаленные гарнизоны и бескрайние просторы. А те, про кого вы говорите, что дома служат, на пенсию выйдут только в 2023-м", — подсчитал Иванов.