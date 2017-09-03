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В Гомеле к сбору макулатуры хотят привлечь ИП
04.09.2017 11:32 — Новости Общества | Tut.by
В первом полугодии объем заготовок вторичных материальных ресурсов (ВМР) гомельскими предприятиями жилищно-коммунального хозяйства составил 28 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 20%.
— Успешно в системе раздельного сбора отходов работает гомельский Экспериментальный сортировочно-биомеханический завод бытовых вторичных ресурсов. Здесь, например, с начала года обеспечено извлечение порядка 44% ВМР, — рассказал начальник отдела ЖКХ горисполкома Дмитрий Романюк.
С целью распространения практики раздельного сбора мусора в Гомеле запланировано установить более 150 контейнеров. Уже установлено около половины.
По мнению начальника отдела, особое внимание необходимо уделять сортировке бытовых отходов на начальном этапе их образования, то есть прямо в квартирах. Он также обратил внимание, что в 2017 году Гомелю доведено задание по сбору более 22,4 тыс. тонн макулатуры. К этому процессу будут привлечены индивидуальные предприниматели.
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Объем заготовок вторичных материальных ресурсов гомельскими предприятиями ЖКХ составил 28 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше...
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