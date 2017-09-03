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На Витебщине требуют замены почти 300 лифтов

04.09.2017 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом году в области необходимо заменить 273 лифта, отработавших нормативные сроки эксплуатации.

В первом полугодии планировалось заменить 28 лифтов, но заменят лишь 18. Из них 12 находятся в Витебске (в областном центре план полугодия выполнили полностью). Не справился с полугодовым заданием Оршанский район, Полоцкий выполнил его наполовину, Новополоцк — на 28,6%.

— На замену лифтов из бюджета направили более 667 тысяч рублей, что составляет 35,1% от годовых назначений. Как видим, удовольствие не из дешевых. Недостаток финансирования не позволит выполнить задание. По итогам года планируется замена лишь 38 лифтов, — констатировал начальник управления ЖКХ облисполкома Юрий Дядёло.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 21
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Но к концу года заменят только 38 лифтов.

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