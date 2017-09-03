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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холодная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"В рабочие дни на этой неделе ожидается холодная дождливая погода. К выходным в Беларуси потеплеет", - сказал синоптик.

Во вторник, 5 сентября, погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с севера Украины. На большей части территории страны пройдут дожди: ночью и утром - во многих районах, днем местами возможны сильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Температура воздуха существенно понизится и составит в течение суток 10-16 градусов тепла, днем по югу - до плюс 18.

Далее погоду будут формировать атмосферные фронты, а также холодные и влажные воздушные массы северных широт. В среду, 6 сентября, на большей части территории страны пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - плюс 10-16.

В четверг, 7 сентября, ночью преимущественно по северо-востоку, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 10-17 выше нуля.

В пятницу, 8 сентября, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - плюс 12-19.

В выходные вновь начнет теплеть. В субботу, 9 сентября, погоду будет определять поле повышенного давления, придет более теплый воздух со стороны Центральной Европы. В отдельных районах Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, по западу - до плюс 13. Днем будет 15-21 градус тепла, по югу - плюс 22-24.

"В воскресенье, 10 сентября, Беларусь будет находиться в теплом секторе циклона с центром над Швецией. Потеплеет, но без дождей не обойдется", - отметил Дмитрий Рябов. Ночью в отдельных районах преимущественно по северо-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля. Днем будет 18-24 градуса тепла, по югу - до плюс 27.-0-

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