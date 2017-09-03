ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Холодная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

04.09.2017 11:36 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Холодная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Фото из архива

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холодная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"В рабочие дни на этой неделе ожидается холодная дождливая погода. К выходным в Беларуси потеплеет", - сказал синоптик.

Во вторник, 5 сентября, погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с севера Украины. На большей части территории страны пройдут дожди: ночью и утром - во многих районах, днем местами возможны сильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Температура воздуха существенно понизится и составит в течение суток 10-16 градусов тепла, днем по югу - до плюс 18.

Далее погоду будут формировать атмосферные фронты, а также холодные и влажные воздушные массы северных широт. В среду, 6 сентября, на большей части территории страны пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - плюс 10-16.

В четверг, 7 сентября, ночью преимущественно по северо-востоку, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 10-17 выше нуля.

В пятницу, 8 сентября, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - плюс 12-19.

В выходные вновь начнет теплеть. В субботу, 9 сентября, погоду будет определять поле повышенного давления, придет более теплый воздух со стороны Центральной Европы. В отдельных районах Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, по западу - до плюс 13. Днем будет 15-21 градус тепла, по югу - плюс 22-24.

"В воскресенье, 10 сентября, Беларусь будет находиться в теплом секторе циклона с центром над Швецией. Потеплеет, но без дождей не обойдется", - отметил Дмитрий Рябов. Ночью в отдельных районах преимущественно по северо-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля. Днем будет 18-24 градуса тепла, по югу - до плюс 27.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холодная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле к сбору макулатуры хотят привлечь ИП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика