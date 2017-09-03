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В Любани начнут строить жилье для будущих сотрудников горно-обогатительного комбината

04.09.2017 11:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Иностранное ООО «Славкалий» в 2018 году начнет строительство жилья для сотрудников будущего Нежинского горно-обогатительного комбината. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря «Славкалия» Анну Бунькову.


«Славкалий» строит горно-обогатительный комплекс, который сделает Любань городом калийщиков. Вадим Замировский, TUT.BY

Проектом предусмотрены три жилых дома на 250 квартир. В Любани появится также административное здание, модульная газовая котельная, трансформаторная подстанция, пожарное депо и очистные сооружения.

Будет выполнена реконструкция двух водозаборных скважин, проектирование и строительство новой. «Славкалий» для обслуживания канализационных сетей на территории комплекса приобретет гидродинамическую машину, которая в дальнейшем будет безвозмездно передаваться в пользование РУП «Любанское ЖКХ».

В сентябре 2015 года глава государства Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей.

Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры.

Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО «Славкалий».

 
 
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