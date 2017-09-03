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В Любани начнут строить жилье для будущих сотрудников горно-обогатительного комбината
04.09.2017 11:57 — Новости Общества | Tut.by
Иностранное ООО «Славкалий» в 2018 году начнет строительство жилья для сотрудников будущего Нежинского горно-обогатительного комбината. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря «Славкалия» Анну Бунькову.
Проектом предусмотрены три жилых дома на 250 квартир. В Любани
Будет выполнена реконструкция двух водозаборных скважин, проектирование и строительство новой. «Славкалий» для обслуживания канализационных сетей на территории комплекса приобретет гидродинамическую машину, которая в дальнейшем будет безвозмездно передаваться в пользование РУП «Любанское ЖКХ».
В сентябре 2015 года глава государства Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей.
Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год. Инвестпроект
Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО «Славкалий».
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Строительство начнется в 2018 году.
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