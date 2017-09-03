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Фильм "Гоголь. Начало" возглавил белорусский прокат
04.09.2017 12:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен — Sputnik. Российский фантастический фильм "Гоголь. Начало" возглавил белорусский прокат по итогам минувшей недели, сообщили Sputnik в УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.
© Sputnik Кирилл Каллиников
"Гоголь. Начало" — первый фильм из серии картин о приключениях русского классика, которые будут выходить до декабря. Лента вышла в прокат в последний день лета.
Только в столичной государственной сети кинотеатров за выходные "Гоголя" посмотрели 7,6 тысяч человек, а сборы картины составили почти сорок тысяч рублей.
Возглавил прокат "Гоголь. Начало" и в России, освоив за первые выходные порядка 200 миллионов российских рублей и став одним из самых успешных по итогам первого уикэнда фильмов этого года.
Вторую строчку в белорусском прокате занял фильм "Малыш на драйве" (32,2 тысячи рублей), третью — "Тайна семи сестер" (26,7 тысячи рублей).
В целом, кассовые результаты прошлой недели достаточно скромны — громких премьер практически не было. Однако уже 7 сентября в прокат выйдет американский фильм ужасов "Оно", снятый по роману Стивена Кинга. Эксперты прогнозируют ленте лидерство по кассовым сборам как в странах СНГ, так и место лидера по бокс-оффису в мире.
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По сборам в первые выходные фантастический фильм вошел в тройку самых успешных российских фильмов этого года.
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