Двое россиян получили 13 и 15 лет колонии за наркоторговлю в Борисове

4 сентября суд Борисовского района приговорил двух граждан России к лишению свободы за оборот наркотиков. На съемной квартире в райцентре они организовали нарколабораторию. Подробности сообщает пресс-служба Верховного суда.

Как уточнял ранее Следственный комитет, при обыске у парней нашли крупные партии психотропных веществ — ТМСР-2201 массой 1,6 кг и альфа-PVP массой 1,3 кг. Отмечалось, что фигурантам 23 и 24 года, они безработные и «целенаправленно приехали из России в Беларусь заниматься незаконной деятельностью».

Суд признал парней виновными в изготовлении и сбыте запрещенных веществ. И на основании ч. 4 ст. 328 УК приговорил одного из них к 15 годам лишения свободы, второго — к 13 годам. У них будет конфисковано все имущество, отбывать наказание иностранцы будут в колонии усиленного режима.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.