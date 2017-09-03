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Двое россиян получили 13 и 15 лет колонии за наркоторговлю в Борисове
04.09.2017 12:19 — Новости Общества | Tut.by
4 сентября суд Борисовского района приговорил двух граждан России к лишению свободы за оборот наркотиков. На съемной квартире в райцентре они организовали нарколабораторию. Подробности
Как
Суд признал парней виновными в изготовлении и сбыте запрещенных веществ. И на основании ч. 4 ст. 328 УК приговорил одного из них к 15 годам лишения свободы, второго — к 13 годам. У них будет конфисковано все имущество, отбывать наказание иностранцы будут в колонии усиленного режима.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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На съемной квартире в райцентре они организовали нарколабораторию.
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