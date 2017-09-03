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Влияние планет на Минск. За Октябрьскую отвечает Солнце, а за Зыбицкую - Луна
04.09.2017 12:10 — Новости Общества | Tut.by
Астрологи настаивают на том, что город и его устройство напрямую зависят от планет и небесных светил. Так, за центр города в случае Минска отвечает Солнце, Меркурий — за район вокзала, где сходятся многочисленные коммуникации. За тусовочную Зыбицкую отвечает Луна, а за спортивную зону в окрестностях «Минск-Арены» — Марс. Как небесные тела влияют на жизнь белорусской столицы, TUT.BY рассказали астрологи «
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За центр города в случае Минска отвечает Солнце, Меркурий отвечает за район вокзала, где сходятся многочисленные коммуникации. За тусовочную Зыбицкую отвечает...
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