ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речицком районе жуком-короедом заражено более 700 гектаров леса

04.09.2017 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Заселение деревьев вредителями проходит очень быстро, буквально на глазах. По состоянию на 24 августа поврежденная площадь лесов Речицкого опытного лесхоза составила 706 гектаров, пишет «Дняпровец».


На борьбу с чрезвычайной ситуацией брошены все лесозаготовительные мощности Речицкого опытного лесхоза, а также привлечены сторонние лесозаготовительные организации. Уже разработано 394 гектара поврежденных насаждений.

В 2016 году на территории Василевичского лесхоза было вырублено 46 га усыхающих сосняков, а за семь с половиной месяцев текущего года под сплошные санитарные вырубки пошли уже более 126 га. В самое ближайшее время предстоит разработать еще 43 га.

Лесоводы пристально следят за состоянием лесного массива, чтобы своевременно выявлять новые очаги и не допустить распространения короеда.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На борьбу с ЧС брошены все лесозаготовительные мощности Речицкого опытного лесхоза. Уже разработано 394 гектара поврежденных насаждений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Любани начнут строить жилье для будущих сотрудников горно-обогатительного комбината
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика