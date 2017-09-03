В Речицком районе жуком-короедом заражено более 700 гектаров леса

Заселение деревьев вредителями проходит очень быстро, буквально на глазах. По состоянию на 24 августа поврежденная площадь лесов Речицкого опытного лесхоза составила 706 гектаров, пишет « Дняпровец ».





На борьбу с чрезвычайной ситуацией брошены все лесозаготовительные мощности Речицкого опытного лесхоза, а также привлечены сторонние лесозаготовительные организации. Уже разработано 394 гектара поврежденных насаждений.

В 2016 году на территории Василевичского лесхоза было вырублено 46 га усыхающих сосняков, а за семь с половиной месяцев текущего года под сплошные санитарные вырубки пошли уже более 126 га. В самое ближайшее время предстоит разработать еще 43 га.

Лесоводы пристально следят за состоянием лесного массива, чтобы своевременно выявлять новые очаги и не допустить распространения короеда.