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В Речицком районе жуком-короедом заражено более 700 гектаров леса
04.09.2017 12:06 — Новости Общества | Tut.by
Заселение деревьев
На борьбу с чрезвычайной ситуацией брошены все лесозаготовительные мощности Речицкого опытного лесхоза, а также привлечены сторонние лесозаготовительные организации. Уже разработано 394 гектара поврежденных насаждений.
В 2016 году на территории Василевичского лесхоза было вырублено 46 га усыхающих сосняков, а за семь с половиной месяцев текущего года под сплошные санитарные вырубки пошли уже более 126 га. В самое ближайшее время предстоит разработать еще 43 га.
Лесоводы пристально следят за состоянием лесного массива, чтобы своевременно выявлять новые очаги и не допустить распространения короеда.
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На борьбу с ЧС брошены все лесозаготовительные мощности Речицкого опытного лесхоза. Уже разработано 394 гектара поврежденных насаждений.
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