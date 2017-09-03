Из Зеленого луга временно перестали ходить трамваи

Сегодня в Минске временно престали ходить трамваи от Зеленого луга до площади Якуба Коласа. О причинах произошедшего сообщает " Минскэнерго ".



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В ночь с 3 на 4 сентября на на одной линии трамвайных путей из-за дождя просел грунт. Это произошло на участке, где мая 2016 реконструируют тепломагистраль.

В результате движение трамваев от Зеленого луга в сторону площади Якуба Коласа. Организованы дополнительные автобусы.

Со стороны «Минскэнерго» в максимально короткие сроки будут приняты меры для устранения причин и восстановления нормального движения транспорта. Энергетитки приносят извинения за временные неудобства.