|
Из Зеленого луга временно перестали ходить трамваи
04.09.2017 12:32 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Минске временно престали ходить трамваи от Зеленого луга до площади Якуба Коласа. О причинах произошедшего сообщает "
В ночь с 3 на 4 сентября на на одной линии трамвайных путей из-за дождя просел грунт. Это произошло на участке, где мая 2016 реконструируют тепломагистраль.
В результате движение трамваев от Зеленого луга в сторону площади Якуба Коласа. Организованы дополнительные автобусы.
Со стороны «Минскэнерго» в максимально короткие сроки будут приняты меры для устранения причин и восстановления нормального движения транспорта. Энергетитки приносят извинения за временные неудобства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока вместо трамваев пустили временные автобусы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии