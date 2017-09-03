В Гродно милиция ищет человека, который выкинул бутылку из окна и попал в женщину

Инцидент произошел в областном центре в минувшем месяце, но хулигана пока так и не нашли, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Поздно вечером гродненка, кассир одного из магазинов, проходила возле дома номер 28 по улице Курчатова. Внезапно она почувствовала резкую боль в руке и через доли секунды услышала звон разбившейся возле себя бутылки. К счастью, осколки не причинили серьезных повреждений, а вот рука продолжала болеть. Женщина обратилась в больницу.



Сейчас устанавливается личность «метателя», уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».