﻿ В Гродно милиция ищет человека, который выкинул бутылку из окна и попал в женщину. 21.by
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В Гродно милиция ищет человека, который выкинул бутылку из окна и попал в женщину

04.09.2017 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Инцидент произошел в областном центре в минувшем месяце, но хулигана пока так и не нашли, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Поздно вечером гродненка, кассир одного из магазинов, проходила возле дома номер 28 по улице Курчатова. Внезапно она почувствовала резкую боль в руке и через доли секунды услышала звон разбившейся возле себя бутылки. К счастью, осколки не причинили серьезных повреждений, а вот рука продолжала болеть. Женщина обратилась в больницу.

Сейчас устанавливается личность «метателя», уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».

 
 
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Инцидент произошел в областном центре в минувшем месяце, но хулигана пока так и не нашли.

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