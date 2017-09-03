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В Гродно милиция ищет человека, который выкинул бутылку из окна и попал в женщину
04.09.2017 12:40 — Новости Общества | Tut.by
Инцидент произошел в областном центре в минувшем месяце, но хулигана пока так и не нашли,
Поздно вечером гродненка, кассир одного из магазинов, проходила возле дома номер 28 по улице Курчатова. Внезапно она почувствовала резкую боль в руке и через доли секунды услышала звон разбившейся возле себя бутылки. К счастью, осколки не причинили серьезных повреждений, а вот рука продолжала болеть. Женщина обратилась в больницу.
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Инцидент произошел в областном центре в минувшем месяце, но хулигана пока так и не нашли.
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