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На Витебщине лучше всего в стране уродил картофель

04.09.2017 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебской области самая высокая в стране урожайность картофеля — около 395 ц/га, сообщили в облсельхозпроде.

Аграрии региона приступили к уборке картофеля. Этой культурой в области занято 2,5 тысячи гектаров, уже убрано около 10% площадей. Средняя урожайность клубней около 395 центнеров с гектара. Это самый высокий показатель в стране — в среднем белорусские картофелеводы выкапывают с каждого гектара по 327,5 центнера.

«Основные площади картофеля в нашем регионе — поля Толочинского консервного завода. Здесь под второй хлеб отведено около 900 гектаров. Уборка началась не так давно, пока урожайность составляет 421 центнер с гектара», — уточнили в облсельхозпроде.

В области продолжается жатва. Убрано более 87% площадей, намолочено около 900 тысяч тонн зерна при средней урожайности 31,8 центнера с гектара. Ближе всех к финишу хлеборобы Глубокского района, где обмолотили около 96% зерновых и зернобобовых культур. В Сенненском районе убрали 95% площадей, в Витебском, Оршанском и Чашникском районах — 94%.

Самая высокая урожайность в Оршанском и Дубровенском районах — 45,2 и 42,3 центнера с гектара соответственно. Что касается хозяйств, то лучшие результаты у хлеборобов сельхозпредприятия «Лариновка» Оршанского района — около 70 центнеров с гектара. Высокие показатели у предприятий «Ольговское» и «Рудаково» — более 65 центнеров с гектара.

В регионе сеют озимые зерновые: техника прошла около 7% площадей, отведенных под эти культуры.

 
Теги: Витебск
 
 
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Средняя урожайность клубней около 395 центнеров с гектара.

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