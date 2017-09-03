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Не исключена смертная казнь. Суд пересматривает дело о двойном убийстве в Минске
04.09.2017 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня Минский городской суд во второй раз начал
Сейчас дело рассматривает новый состав суда. Статьи у обвиняемых остались прежними.
Как пояснил старший прокурор отдела прокуратуры Минска Сергей Кротов, Верховный суд отменил предыдущий приговор Минского городского суда по ряду причин.
— Первое — не все выводы, которые тогда сделал суд, он мотивировал надлежащим образом, — рассказал Сергей Кротов. — Один из них — участие Жильникова в эпизоде разбойного нападения и убийства в Колодищах.
Второе — Верховный суд пришел к выводу, что по делу не проведена еще как минимум одна экспертиза: то, как на брюках Жильникова оказалась кровь убитого бывшего парня Шульгановой и его новой девушки.
— Третье — с учетом поведения Сухарко не проверено его психическое состояние, — перечисляет гособвинитель.
На прошлом суде Сухарко бился головой о клетку и разбил себе голову.
— И четвертый момент — это мягкость назначенного наказания Жильникову и Сухарко в виде пожизненного заключения, — продолжил прокурор.
— Возможно, их приговорят к смертной казни?
— При доказанности их вины в совершении всех преступлений, по которым они обвиняются, такой вопрос не исключается.
На заседании Алина Шульганова и Александр Жильников выглядят спокойными.
В прошлый раз Алина просила суд не лишать ее свободы. В этот раз вину она снова не признала, единственное, уточнила, что поступила неправильно, когда, «узнав о преступлении, не донесла в милицию».
Александр Жильников снова признал вину лишь частично. Тогда он говорил, что ему стыдно и противно быть в суде: «Не думал, что такое может произойти».
Сухарко же ждет судью, опустив голову. Как и раньше, он сразу же отказывается давать показания и просит удалить его из зала.
— Давайте, расстреляйте меня, — сказал он. — Я психологически не могу находиться здесь. И еще хочу сказать: Шульганова не просила никого ни избивать, ни убивать. Она просила напугать.
— Почему вы не можете находиться в зале? — уточняет судья.
— Потому что такого натворил.
Удалить его судья отказался. После чего Сухарко в какой-то момент стал стучать ногой по полу. В итоге он получил замечание за нарушение порядка и был удален.
На прошлых заседаниях все потерпевшие по делу, кроме отца убитой девушки, просили для Жильникова и Сухарко смертную казнь. Отец убитой — пожизненное заключение. Смерть, сказал тогда мужчина, слишком мягкое для них наказание.
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Сегодня Минский городской суд во второй раз начал рассматривать уголовное дело о двойном убийстве молодой пары в Минске и мужчины в Колодищах. В марте здесь уже...
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