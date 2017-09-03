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Энергетики объяснили отмену движения трамваев в Зеленом Луге
04.09.2017 13:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен — Sputnik. Трамваи из диспетчерской станции "Зеленый луг" перестали ходить из-за просевшего грунта на одном из участков, где последний год ведутся работы по реконструкции, сообщили в понедельник в "Минскэнерго".
© Sputnik / Виктор Толочко
Многие минчане утром в понедельник столкнулись с неудобствами из-за отмены трамвайных маршрутов со стороны ДС "Зеленый луг". От улицы Красной и до самой диспетчерской станции не ходил ни один из маршрутов, а вместо них курсировали автобусы.
Как пояснили в понедельник в "Минскэнерго", трамваи отменили из-за того, что на одной из линий трамвайных путей после сильных дождей в ночь с воскресенья на понедельник просел грунт. Там же с мая прошлого года проходят работы по реконструкции тепломагистрали.
"РУП "Минскэнерго" в максимально короткие сроки будут приняты меры для устранения причин и восстановления нормального движения транспорта, о чем будет сообщено дополнительно", — сообщили в организации.
Организация извинилась за доставленные неудобства. В "Минсктрансе" случившееся пока не комментировали — неизвестно также и то, необходимо ли покупать новый талон на проезд тем, кто после автобуса пересаживается на трамвай для продолжения движения по маршруту.
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Трамваи со станции "Зеленый луг" перестали ходить из-за просадки грунта трамвайных путей.
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