Белорус Алексей, который живет в Хьюстоне, признается, сейчас условия жизни в американском городе больше напоминают армию: холодный душ, сухой паек и полное отсутствие электричества.



Фото: Reuters

Тысячи эвакуированных людей, обесточенные дома, затопленные улицы, дома и машины — на крупнейший город Техаса Хьюстон неделю назад обрушился ураган «Харви» . Его последствия американцы будут ощущать еще долго, людей уже предупредили: электричество появится не раньше 14 сентября.

— Дождь, бесконечный дождь, три дня были сплошные ливни, — рассказывает TUT.BY белорус Алексей, который с семьей живет в Хьюстоне. — Нам еще повезло, вода остановилась недалеко от нас, а так Хьюстону досталось — мама не горюй. К примеру, дом наших знакомых затопило, им пришлось переехать к нам. Каждый день по лужам по пояс носим горячую еду знакомому пожилому мужчине за 3 километра.

Видео, которое Алексей выложил в Фуйсбуке, 29 августа

Семья Алексея живет в квартире на втором этаже. Электричества нет, поэтому общаться с белорусом затруднительно: он старается не пользоваться телефоном, потому что зарядить его можно только в машине.



Фото: Reuters

— Жена с ребенком, а также автомобиль находятся в безопасном месте, где есть электричество и интернет, — продолжает рассказывать TUT.BY Алексей. — Я с друзьями остался в нашей квартире, есть хотя бы холодная вода. К зоне принудительной эвакувции наш район не относится, так как расположен на краю города и есть выход на сушу. По вечерам играем в карты, нам, мужчинам, много не надо. Холодный душ, сухой паек — все как в армии.

Как рассказывает Алексей, районы, которых не коснулась стихия, «работают полным ходом». Недавно белорус и его приятель вышли на работу. Американцы трудолюбивые, поэтому не ищут причины, чтобы остаться дома. Даже, несмотря на страшное наводнение.

— Прибыла помощь из всех штатов, поэтому я бы не сказал, что город парализован. Многие русскоговорящие предлагают переехать к ним жить, но моя жена против. Да и как уехать, если у многих друзей затоплены дома? Они вернутся туда месяца через два, им нужна будет наша помощь, — продолжает рассказывать Алексей. — По телевизору передают, что Хьюстон беспомощен, это полная чушь. Все были готовы к урагану, у многих есть лодки. Чтобы поддержать людей, банки предлагают увеличить суммы кредитования и снизить процент в разы. Думаю, многие компании, в том числе операторы сотовой связи, снизят абонентскую плату на пару месяцев, или вообще предоставят свои услуги бесплатно. Стоит только позвонить и сказать, что ты пострадавший.



Фото: Reuters

Пока одни пытаются помочь техасцам, другие решили воспользоваться ситуацией и поднять цены в несколько раз.

— Некоторые продавали воду по завышенным ценам. Например, 24 бутылки воды обычно стоят 2 доллара, они просили 10−15. Такие продавцы рискуют выйти на свободу лет через 10, потому что закон это строго карает. Такие ситуации здесь под контролем, — отмечает Алексей.

Во время урагана «Харви» погибли 14 человек, 30 тысяч остались без дома.