Британская королевская семья ждет третьего ребенка

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут третьего ребенка, сообщила The Guardian.



© AP/ Shizuo Kambayashi Отрекаются любя: самые красивые истории королевской любви и отречений

Сегодня утром герцог и герцогиня Кембриджские должны были присутствовать на официальном мероприятии, однако из-за утреннего недомогания Кейт Миддлтон не смогла появиться на публике. В связи с этим Кенсингтонский дворец выступил с официальным заявлением о беременности супруги принца Уильяма. Во дворце рассказали, что как и в случае с двумя предыдущими беременностями, Кейт Миддлтон страдает от сильного недомогания и потому вынуждена была остаться под присмотром врачей.

Королевская чета ждет третьего ребенка. Недавно во время поездки по Польше герцогиня Кейт пошутила, получив в подарок комплект дизайнерской одежды для новорожденных, что теперь просто обязана родить третьего ребенка. Принцесса Шарлотта, младший ребенок герцога и герцогини Кембриджских, родилась почти два года назад. Старший сын Кейт и Уильяма принц Джордж в этом году пойдет в начальную школу, ему исполнилось четыре года. В свое время принц Уильям признавался, что планирует завести двух детей.

Посольство Великобритании к Беларуси поздравило королевскую семью и герцогиню.