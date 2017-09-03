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Британская королевская семья ждет третьего ребенка
04.09.2017 13:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен — Sputnik. Герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут третьего ребенка,
© AP/ Shizuo Kambayashi
Сегодня утром герцог и герцогиня Кембриджские должны были присутствовать на официальном мероприятии, однако из-за утреннего недомогания Кейт Миддлтон не смогла появиться на публике. В связи с этим Кенсингтонский дворец выступил с официальным заявлением о беременности супруги принца Уильяма. Во дворце рассказали, что как и в случае с двумя предыдущими беременностями, Кейт Миддлтон страдает от сильного недомогания и потому вынуждена была остаться под присмотром врачей.
Королевская чета ждет третьего ребенка. Недавно во время поездки по Польше герцогиня Кейт пошутила, получив в подарок комплект дизайнерской одежды для новорожденных, что теперь просто обязана родить третьего ребенка. Принцесса Шарлотта, младший ребенок герцога и герцогини Кембриджских, родилась почти два года назад. Старший сын Кейт и Уильяма принц Джордж в этом году пойдет в начальную школу, ему исполнилось четыре года. В свое время принц Уильям признавался, что планирует завести двух детей.
Посольство Великобритании к Беларуси поздравило королевскую семью и герцогиню.
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Когда герцогине Кембриджской недавно подарили детскую одежду, она пошутила, что теперь просто обязана родить третьего ребенка.
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