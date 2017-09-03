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Минск под колючей проволокой. Как выглядят новые государственные граффити у Червенского рынка

04.09.2017 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В июле мы писали о том, что молодежная палата при Мингорсовете инициировала конкурс граффити на стене Хладокомбината № 2. Авторы прошли несколько этапов отбора и на выходных разрисовали стены в переулке Маяковского, посвятив свои работы 950-летию города. Мы посмотрели, что в итоге получилось.


Какую стену выберут для граффити изначально было неизвестно. В итоге, для рисунков выбрали не стену по улице Маяковского, где мимо проезжает много машин, а забор с колючей проволокой в одноименном переулке. Некоторые художники отказались тут работать.

Среди принявших участие авторов были как профессионалы, так и любители. Они нарисовали шесть разных работ на бетонных плитах.







Председатель молодежной палаты Егор Макаревич объяснил нам, почему для финала выбрали именно это ограждение.

— У нас не было ограничений по поводу того, какую стену выбрать — вдоль переулка или вдоль улицы Маяковского. Мы выбрали эту стену потому что в выходной день мимо нее проходит около 1000 человек. Так как по пути — Червенский рынок. А у дороги вдоль улицы Маяковского не такая большая проходимость, хотя там большой автомобильный трафик.

Макаревич сказал, что эта стена выбиралась, чтобы создать праздничный арт-объект для простых минчан, которые в этом районе живут и проходят ежедневно мимо.

Организаторы говорят, что авторов в теме не ограничивали, их задача была показать город к 950-летию Минска.

Победителем стал Юрий Харитонович. Его работа располагается по центру и занимает три бетонных плиты. В центре композиции — мальчик на велосипеде едет в столицу мимо источника или мольберта с гербом Минска.


 
Теги: Минск
 
 
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Молодежная палата организовала конкурс граффити. В нашем материале - что из этого вышло.

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