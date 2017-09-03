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В Минске на два года осудили несовершеннолетнюю девушку за хранение марихуаны без цели сбыта

04.09.2017 14:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Заводского района Минска приговорил несовершеннолетнюю учащуюся одного из столичных колледжей к двум годам ограничения свободы за приобретение и хранение 51,33 грамм марихуаны без цели сбыта. Об этом пишет БЕЛТА.

По версии следствия, ранее не судимая девушка незаконно приобрела марихуану с помощью мобильника, хранила ее по месту регистрации и перевозила по территории Беларуси, в том числе в состоянии наркотического опьянения. Преступление квалифицировали по ч.1 ст. 148 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК РБ.

По словам подсудимой, несколько лет назад ей рассказали, что на поле недалеко от деревни, в которой она зарегистрирована, растет конопля. Из интереса девушка сорвала несколько листьев и завернула в целлофановый пакет, чтобы в дальнейшем похвастаться перед друзьями. В Минске учащаяся спрятала пакет под матрасом своей кровати в общежитии.

В ходе судебного разбирательства не нашлось подтверждения тому, что девушка приобрела листья марихуаны с помощью мобильного телефона, хранила их по месту регистрации, а также совершала преступление в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств.

Девушку приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение закрытого типа.

 
Теги: Минск
 
 
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