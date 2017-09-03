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Минспорт советует белорусам отказаться от поездок в украинский Николаев из-за риска заражения холерой

04.09.2017 14:12 — Новости Общества | БелТА  
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4 сентября, Минск /Ольга Костюшко - БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма рекомендует белорусам воздержаться от поездок в украинский город Николаев из-за обнаружения там возбудителя холеры. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

По информации пресс-службы Николаевской областной государственной администрации, в Центральном районе Николаева в пробах воды обнаружен возбудитель холеры. В настоящее время случаев заболевания среди населения не зарегистрировано. Для предупреждения ухудшения эпидемиологической ситуации по холере в регионе рекомендовано ввести запрет на купание и лов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, а также принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.

Для предупреждения завоза и распространения холеры среди населения Беларуси Министерство спорта и туризма рекомендует воздержаться от поездок в данный регион и просит туристические организации информировать потребителей о санитарно-эпидемиологической обстановке, возможном риске заражения холерой, мерах личной профилактики и действиях в случае заболевания.

В последний раз возбудитель холеры в Николаевской области был выявлен в 1995 году. В 1994-1995 годах здесь заразилось около 1,5 тыс. жителей. Было зарегистрировано 20 случаев заболевания холерой со смертельным исходом.

Холера - острое инфекционное заболевание, инкубационный период составляет от нескольких часов до 5 дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения. Ежегодно, по данным ВОЗ, регистрируется 3-5 млн случаев холеры, из которых 100-120 тыс. заканчиваются летальным исходом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 сентября, Минск /Ольга Костюшко - БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма рекомендует белорусам воздержаться от поездок в украинский город Николаев из-за...

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