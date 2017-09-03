Журналисты из стран ближнего зарубежья собрались в школе Sputnik

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik дало старт очередной Школе молодого журналиста Sputnik, которая продлится до 7 сентября.



© Фото: Stenincontest Конкурс имени Стенина назвал имена лучших молодых фотографов 2017 года

Сентябрьская сессия Школы ориентирована на молодых журналистов из стран СНГ, Балтии и Грузии. Среди участников — представители более чем 20 СМИ, в том числе из информационных агентств APA (Азербайджан), Казинформ (Казахстан), Медиамакс (Армения), Озодагон (Таджикистан), Uzbekistan Today (Узбекистан), Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, Белтелерадиокомпании (Беларусь), Общественной телекомпании Армении и др.

В рамках мероприятий образовательного проекта участники познакомятся с работой современного мультимедийного информационного агентства, особенностями создания новостного контента для онлайн-СМИ, а также спецификой SMM-продвижения материалов. Отдельное внимание будет отведено практическим занятиям — на мастер-классах молодые журналисты под руководством опытных экспертов обсудят варианты решения различных задач, которые стоят перед современными медиа.



© Sputnik Владимир Трефилов Школа молодого журналиста Sputnik

"В первую очередь мы рассчитываем, что Школа станет площадкой для профессионального диалога журналистов из стран ближнего зарубежья. Будет интересно и полезно не только рассказать о работе нашего агентства, но и узнать, как работают наши коллеги", — подчеркнул заместитель главного редактора международного информационного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко.

Школа молодого журналиста Sputnik реализуется в рамках программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). С 2015 года более 100 молодых журналистов с разных концов мира стали участниками уникального проекта по международному обмену опытом в области медиа.

Sputnik ( sputniknews.com ) — международное информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.