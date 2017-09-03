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Журналисты из стран ближнего зарубежья собрались в школе Sputnik

04.09.2017 14:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 сен — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik дало старт очередной Школе молодого журналиста Sputnik, которая продлится до 7 сентября.

Журналисты из стран ближнего зарубежья собрались в школе Sputnik
© Фото: Stenincontest
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Сентябрьская сессия Школы ориентирована на молодых журналистов из стран СНГ, Балтии и Грузии. Среди участников — представители более чем 20 СМИ, в том числе из информационных агентств APA (Азербайджан), Казинформ (Казахстан), Медиамакс (Армения), Озодагон (Таджикистан), Uzbekistan Today (Узбекистан), Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, Белтелерадиокомпании (Беларусь), Общественной телекомпании Армении и др.

В рамках мероприятий образовательного проекта участники познакомятся с работой современного мультимедийного информационного агентства, особенностями создания новостного контента для онлайн-СМИ, а также спецификой SMM-продвижения материалов. Отдельное внимание будет отведено практическим занятиям — на мастер-классах молодые журналисты под руководством опытных экспертов обсудят варианты решения различных задач, которые стоят перед современными медиа.

Журналисты из стран ближнего зарубежья собрались в школе Sputnik
© Sputnik Владимир Трефилов
Школа молодого журналиста Sputnik

"В первую очередь мы рассчитываем, что Школа станет площадкой для профессионального диалога журналистов из стран ближнего зарубежья. Будет интересно и полезно не только рассказать о работе нашего агентства, но и узнать, как работают наши коллеги", — подчеркнул заместитель главного редактора международного информационного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко.

Школа молодого журналиста Sputnik реализуется в рамках программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). С 2015 года более 100 молодых журналистов с разных концов мира стали участниками уникального проекта по международному обмену опытом в области медиа.

Sputnik (sputniknews.com) — международное информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

 
Теги: Минск
 
 
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Школа молодого журналиста Sputnik открыла двери для специалистов из стран СНГ, Балтии и Грузии.

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