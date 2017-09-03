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Минспорта советует белорусским туристам воздержаться от поездок в украинский Николаев из-за холеры

04.09.2017 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Ведомство со ссылкой на министерство здравоохранения Беларуси сообщает, что в Центральном районе Николаева из пробы воды выделен возбудитель холеры.

Министерство спорта и туризма рекомендует воздержаться от туристических поездок в данный регион и просит туристические организации информировать туристов о санитарно-эпидемиологической обстановке и возможном риске заражения холерой, мерой личной профилактики и действиях в случае заболевания, с обязательным вручением памятки, говорится на сайте ведомства.

Холера — острое инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются многократный жидкий стул и рвота, что приводит к обезвоживанию организма, напоминает Минспорта. Инкубационный период заболевания — от нескольких часов до 5 дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения. Ежегодно по данным ВОЗ регистрируется 3−5 миллионов случаев холеры, из которых 100−120 тысяч заканчиваются летальным исходом.

В настоящее время случаев заболевания среди населения не зарегистрировано. Для предупреждения ухудшения эпидемиологической ситуации по холере в регионе рекомендовано ввести запрет на купание и лов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, а также принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.

В последний раз возбудитель холеры в Николаевской области был выявлен в 1995 году. Согласно имеющимся сведениям в 1994- 1995 годах здесь заразилось около полутора тысяч жителей. Было зарегистрировано 20 случаев заболевания холерой со смертельным исходом.

 
 
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Ведомство со ссылкой на министерство здравоохранения Беларуси сообщает, что в Центральном районе Николаева из пробы воды выделен возбудитель холеры.

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