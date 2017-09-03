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Житель Каменецкого района приговорен к 16 годам колонии за убийство знакомой

04.09.2017 15:24 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брестском областном суде сегодня вынесен обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщила официальный представитель суда Елена Корделюк.

Суд признал виновным 41-летнего жителя Каменецкого района в умышленном противоправном лишении жизни другого человека с особой жестокостью, то есть в совершении преступления по п. 6 ч.2 ст. 139 УК.

Обвиняемый приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, к мужчине применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Трагедия произошла 17 апреля в агрогородке Ходосы Каменецкого района. Житель поселка Приозерский находился в гостях у 56-летней местной жительницы, с которой отмечал ее день рождения. Во время празднования между ними произошла ссора. Со слов мужчины, женщина нанесла ему удар в голову бутылкой из-под вина. Он взял другую пустую емкость, которой причинил травмы имениннице. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Мужчина работал вальщиком леса, ранее привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления.

 
 
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Кроме того, к мужчине применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

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