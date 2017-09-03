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Минздрав предупредил белорусов о холере в Украине

04.09.2017 16:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси предупредило белорусских туристов о выявлении холеры в украинском Николаеве, популярном городе среди граждан республики.

Холера — острое инфекционное заболевание, симптомами которого являются диарея и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. Заразиться холерой можно при употреблении инфицированной еды или воды.

В пробах воды в Николаеве был обнаружен возбудитель холеры. Впрочем, до сих пор случаев заболевания среди населения украинские медики не выявили.

Специалисты советуют не купаться и отказаться от ловли рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана и не покупать продукты на стихийных рынках.

Ежегодно в мире регистрируются три-пять миллионов случаев холеры, из них 100-120 тысяч заканчиваются летальным исходом. Последний раз в городе Николаеве возбудитель опасного заболевания был выявлен в 1995 году — тогда им заразились полторы тысячи жителей.

В свою очередь, Минспорта и туризма призвало белорусов воздержаться от поездок в Николаев.

 
Теги: Минск
 
 
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В пробе воды, взятой в Николаеве, был выделен возбудитель холеры - острого инфекционного заболевания.

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