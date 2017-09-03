Почувствуй себя у моря: в центре Гродно открылась первая частная соляная пещера

Открыть в Гродно собственную соляную пещеру Татьяну Зданович подтолкнуло не только желание развивать бизнес, но и аллергия сына на различные продукты. Услуга стала доступной на улице Мостовой, сообщает портал hrodna.life.





В гродненской соляной пещере работает галагенератор с датчиком концентрации соли, есть все гигиенические заключения и сертификаты о соответствии. Находится пещера в отдельном изолированном помещении, с отдельным входом.

«Когда мы только начали собирать всю документацию для открытия пещеры в Гродно, увидели, что мы в этом деле — буквально первооткрыватели. Такие услуги не очень развиты у нас в стране, не говоря уже о городе.

Но постепенно соляные пещеры появляются. Например, в Витебске уже четыре пещеры, в Лиде и Минске по одной, недавно в Гомеле открыли, — рассказывает владелица гродненской соляной пещеры Татьяна Зданович. — Нам же хотелось принести новинку и пользу гродненцам, так как в городе почти каждый второй — аллергик, а поехать на море или в санаторий для оздоровления не каждый может. Мы даем возможность не выезжая из дома подышать тем же соленым воздухом и пройти курс оздоровления".

В некоторых поликлиниках и больницах города уже есть соляные пещеры, но они маленькие. Татьяна отмечает что в своей большой пещере они больных лечить не собираются. Центр позиционирует себя как оздоровительный комплекс, который укрепляет иммунитет.





«Например, если у человека бронхиальная астма, но в состоянии ремиссии, то у него есть есть возможность укрепиться с помощью нашего центра. Но если у человека острая стадия, то мы пускать не будем. Да и такому человеку нет смысла в пещеру ходить.

Вообще, одной из реакций организма за 3−4 посещения соляной пещеры может стать рост температуры до 37,2, может обострится кашель. Это не страшно — это реакция организма на соль. Проходит антибактериальный процесс: очищаются легкие. А на 8−9 посещение все проходит и человек выздоравливает".

Кому рекомендуются процедуры в соляной пещере? 1. Людям, страдающим от частых простудных заболеваний. Если посетить пещеру на самой начальной стадии болезни, можно остановить ее развитие. 2. Людям с ослабленным иммунитетом, больным, страдающим от аллергий. 3. Полезно проводить время в галокамере при любых заболеваниях дыхательных органов. С помощью соляной комнаты, как дополнения к основному лечению, можно избавиться от гайморита и аденоидов. 4. Хорошего эффекта можно достичь при лечении любого рода дерматологических поражений. 5. Для реабилитации после тяжелых форм заболевания: процедуры помогают нормализовать нервную систему, улучшить деятельность мозга. 6. С помощью соляной пещеры можно даже повысить метаболизм и сбросить вес. Процедуры для коррекции веса считаются самыми популярными.

«Мы отличаемся от государственных соляных пещер тем, что к нам не нужно направление от врачей или путевка. Шел по центру города, увидел соляную пещеру — и зашел», — говорит Татьяна.