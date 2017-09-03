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Почувствуй себя у моря: в центре Гродно открылась первая частная соляная пещера
04.09.2017 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Открыть в Гродно собственную соляную пещеру Татьяну Зданович подтолкнуло не только желание развивать бизнес, но и аллергия сына на различные продукты. Услуга стала доступной на улице Мостовой,
В гродненской соляной пещере работает галагенератор с датчиком концентрации соли, есть все гигиенические заключения и сертификаты о соответствии. Находится пещера в отдельном изолированном помещении, с отдельным входом.
«Когда мы только начали собирать всю документацию для открытия пещеры в Гродно, увидели, что мы в этом деле — буквально первооткрыватели. Такие услуги не очень развиты у нас в стране, не говоря уже о городе.
Но постепенно соляные пещеры появляются. Например, в Витебске уже четыре пещеры, в Лиде и Минске по одной, недавно в Гомеле открыли, — рассказывает владелица гродненской соляной пещеры Татьяна Зданович. — Нам же хотелось принести новинку и пользу гродненцам, так как в городе почти каждый второй — аллергик, а поехать на море или в санаторий для оздоровления не каждый может. Мы даем возможность не выезжая из дома подышать тем же соленым воздухом и пройти курс оздоровления".
В некоторых поликлиниках и больницах города уже есть соляные пещеры, но они маленькие. Татьяна отмечает что в своей большой пещере они больных лечить не собираются. Центр позиционирует себя как оздоровительный комплекс, который укрепляет иммунитет.
«Например, если у человека бронхиальная астма, но в состоянии ремиссии, то у него есть есть возможность укрепиться с помощью нашего центра. Но если у человека острая стадия, то мы пускать не будем. Да и такому человеку нет смысла в пещеру ходить.
Вообще, одной из реакций организма за 3−4 посещения соляной пещеры может стать рост температуры до 37,2, может обострится кашель. Это не страшно — это реакция организма на соль. Проходит антибактериальный процесс: очищаются легкие. А на 8−9 посещение все проходит и человек выздоравливает".
«Мы отличаемся от государственных соляных пещер тем, что к нам не нужно направление от врачей или путевка. Шел по центру города, увидел соляную пещеру — и зашел», — говорит Татьяна.
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В гродненской соляной пещере работает галагенератор с датчиком концентрации соли, есть все гигиенические заключения и сертификаты о соответствии. Находится...
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