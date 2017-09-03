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В очередь: какие шансы у третьего ребенка принца Уильяма на трон
04.09.2017 16:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. Герцог и герцогиня Кембриджские объявили в понедельник 4 сентября о том, что ожидают рождения третьего ребенка.
В королевской семье уже есть двое детей – четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта. Третий ребенок герцогини Кейт и принца Уильяма будет пятым в очереди на королевский престол.
Первым претендентом на трон стоит принц Чарльз, сын Елизаветы II, второй – его сын принц Уильям, его дети – Джордж и Шарлотта – следующие. Третий ребенок супругов будет пятым в очереди на престол и обгонит в ней принца Гарри.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон демонстрируют более свободные современные отношения, чем принято в королевской семье. Пара познакомилась еще во время учебы в колледже и долгие годы молодые люди встречались, прежде чем пожениться. В то время как мать принца Уильяма Диана видела будущего супруга – принца Чарльза – лишь тринадцать раз до свадьбы.
У Елизаветы II четверо детей, восемь внуков и пять правнуков. В число наследников престола включают и других членов королевской семьи, которые ведут свой род от герцогини Софьи Ганноверской, матери короля Георга I. По закону наследниками престола могут быть только дети, рожденные в законном браке. До 2012 года приоритет в наследовании отдавался мужчинам, но после они были уравнены в правах с женщинами.
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Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских будет пятым в очереди на трон.
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